Италия хочет соединить Сицилию с материком самым длинным подвесным мостом в мире

В Италии снова активизировались планы по строительству моста через Мессинский пролив, который должен соединить Сицилию с материковой частью страны. Масштабный проект обсуждается уже более двух тысяч лет, однако и сегодня он остается предметом острых споров из-за сейсмических, технических, экологических и финансовых рисков.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на сайт The Guardian .

Каким должен быть мост

По данным Плиния Старшего, еще в 251 году до нашей эры римляне построили через пролив временный мост из лодок и бочек.

В последующие столетия идея масштабного моста неоднократно возвращалась. Ее поддерживали, в частности, Бенито Муссолини и Сильвио Берлускони. В 2022 году проект снова стал одним из приоритетных инфраструктурных замыслов Италии после того, как его поддержал министр транспорта Маттео Сальвини.

Стоимость современного проекта оценивается в 13,5 млрд евро. Власти Италии несколько раз переносили начало строительства: сначала работы планировали начать в 2024 году, затем в начале 2025-го, а затем - в начале 2026 года.

В феврале Сальвин заявил, что строительство должно стартовать летом. В то же время в районе Торре-Фаро на северо-востоке Сицилии, где планируют построить конструкцию, пока нет заметных признаков начала работ.

Для реализации проекта предусмотрено изъятие более 400 объектов недвижимости.

Как будет выглядеть мост через Мессинский пролив (фото: Webuild-Eurolink Image Library)

Согласно плану, мост должен соединить Торре-Фаро на Сицилии с Вилла-Сан-Джованни в Калабрии. Его центральный пролет составит 3,3 км, что сделает конструкцию длинным подвесным мостом в мире.

Мост должен включать шесть полос для автомобильного движения, две служебные полосы и две железнодорожные пути. По масштабу такая конструкция пока не имеет аналогов.

Выдержит ли мост землетрясения

Одним из главных вопросов остается безопасность постройки. Инженеры, сейсмологи и экологи выражают серьезные оговорки по реализации проекта.

Бывший декан инженерного факультета Университета Катания Антонино Ризитано заявил, что современные технологии не позволяют надлежащим образом протестировать надежность главных подвесных тросов такой длины.

"Если вы не можете опробовать подвесные тросы, вы не можете построить его. Учитывая современные научные знания, нынешний проект технически неосуществим", - сказал ученый.

Компания Webuild, которая должна заниматься строительством моста, заявила, что эти замечания уже были рассмотрены и опровергнуты в техническом отчете 2025 года.

Регион также характеризуется высокой сейсмической активностью. По словам геолога Карло Дольони, за последние 40 лет в радиусе 40 км от потенциального места строительства зафиксировали более 5 тысяч землетрясений низкой магнитуды.

Сторонники проекта утверждают, что мост спроектирован с учетом экстремальных условий и должен выдерживать землетрясения магнитудой до 7,1.

Как будет выглядеть мост через Мессинский пролив (фото: Webuild-Eurolink Image Library)

Экологи опасаются последствий

Отдельные споры ведутся вокруг потенциального влияния сооружения на окружающую среду. Экологи опасаются, что мост может навредить важному миграционному коридору для птиц и морских млекопитающих.

По данным природоохранных организаций, только через шесть недель весенней миграции через район будущего моста могут пролетать миллионы птиц.

Не все поддерживают этот проект и среди местных жителей. Люди, чьи дома планируют изъять, опасаются, что даже незавершенная стройка может навсегда изменить местный ландшафт.

Активистка Мариэлла Вальбруцци, более десяти лет выступающая против строительства моста, отмечает, что наибольшая опасность может быть связана не только с самим мостом.

"Меня беспокоит то, что работы на дорогах и виадуках могут все равно начаться, оставив этот заповедный ландшафт погребенным под бетоном, с мостом или без него", - сказала она.