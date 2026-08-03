Природні перлини України: озера, які вражають своєю красою

Україна багата на природні локації, які не поступаються популярним закордонним курортам. Кришталево чиста вода, мальовничі гори, соснові ліси та неймовірні панорами вражають своєю красою.

Wave RBC.UA зібрали локації, що стануть ідеальним напрямком для подорожі вихідного дня або літньої відпустки.

Озеро Синевир, Закарпатська область

Синевир - найбільше високогірне озеро України та одна з найвідоміших природних пам'яток Карпат. Воно розташоване на висоті майже 1000 метрів над рівнем моря та оточене густими хвойними лісами.

Вода тут настільки чиста, що в сонячну погоду можна побачити дно біля берега. Озеро красиве в будь-яку пору року, але особливо вражає восени, коли ліси навколо набувають золотавих і багряних відтінків.

Озеро Синевир (фото: pinterest.com)

Світязь, Волинська область

Світязь - найглибше озеро України, яке часто називають українським морем. Воно входить до складу Шацьких озер і славиться прозорою водою та піщаними пляжами.

Це найбільше й одне з найглибших природних озер України, із максимальною глибиною близько 58,4 м.

У спекотні літні дні вода тут прогрівається досить швидко, тому Світязь є одним із найпопулярніших місць для літнього відпочинку.

Блакитні озера, Чернігівська область

Блакитні озера стали популярними завдяки незвичайному кольору води. Насичений бірюзовий відтінок з'явився через кварцовий пісок, який залягає на дні.

Сосновий ліс навколо водойм, чисте повітря та прозора вода роблять це місце одним із наймальовничіших в Україні.

Блакитні озера (фото: wikipedia.org)

Озеро Несамовите, Івано-Франківська область

Ще одна перлина Карпат - льодовикове озеро Несамовите. Воно оповите легендами та входить до популярних туристичних маршрутів на Чорногірському хребті.

Навіть улітку тут панує особлива атмосфера тиші, а навколишні вершини створюють неймовірні панорами.

Озеро Несамовите (фото: pinterest.com)

Блакитне озеро біля Базальтових стовпів, Рівненська область

Поруч із відомими Базальтовими стовпами розташоване озеро з насиченим бірюзовим кольором води. Воно утворилося на місці старого кар'єру й сьогодні стало популярною фотолокацією.

Поєднання темних базальтових скель, прозорої води та зелених дерев створює дуже незвичайний краєвид.