У ТРЦ Retroville розширили фудкорт: які заклади відкрилася

Оновлена зона отримала 250 додаткових місць для відвідувачів
У столичному торговельно-розважальному центрі Retroville завершили черговий етап реконструкції фудкорту. Оновлена зона отримала 250 додаткових місць для відвідувачів і кілька нових закладів громадського харчування.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на RAU.
Роботи з оновлення гастрономічної зони розпочалися у травні 2026 року. Її розширили на 250 посадкових місць, а також залучили нових орендарів.
Наразі у новій частині фудкорту вже працюють чотири заклади:
Оновлений простір розташований на другому поверсі торговельного центру, поруч із кінотеатром та розважальними локаціями.
Завдяки реконструкції відвідувачі отримали більше місць для відпочинку та прийому їжі, а також ширший вибір закладів.
У торговельному центрі зазначили, що під час планування реконструкції враховували як зацікавленість потенційних орендарів, так і зміну потреб відвідувачів.
Так, через регулярні відключення електроенергії зростає попит на можливість придбати готову їжу, зокрема з собою.
Крім того, розширення фудкорту стало частиною стратегії щодо розвитку ТЦ та його гастрономії.