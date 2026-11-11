"Ставимо крапку в історії". Salateira офіційно попрощалася з клієнтами

Salateira зробила заяву про закриття всіх закладів мережі. Компанія назвала причину та попрощалася з клієнтами.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на заяву бренду у Facebook .

Чому закрилася мережа Salateira

У своєму зверненні представники закладу пояснили, що через безпекову ситуацію в Україні люди стали рідше відвідувати торговельно-розважальні центри. Це не дозволило бізнесу успішно продовжувати роботу, тому ще в жовтні вони закрили свої двері.

"Друзі, нам непросто про це говорити, але в жовтні ми були змушені припинити роботу мережі Salateira. Через воєнні ризики відвідуваність ТРЦ суттєво знизилася. За цих умов ми більше не могли продовжувати роботу, зберігаючи якість страв, за яку ви нас обирали. А поступатися нею ми не були готові", - зазначили вони.

Також представники бренду подякували клієнтам за 15 років підтримки, щоденні обіди, сімейні візити та зустрічі з друзями.

Окремо в компанії уточнили, що інші заклади зі схожими назвами або концепцією не мають стосунку до бренду Salateira.

"Сьогодні ми ставимо крапку в історії Salateira. Дякуємо, що були її частиною", - підсумували у мережі.

Що відомо про мережу Salateira

Salateira заснували у 2011 році. Перший ресторан відкрився в грудні того ж року в київському торговельному центрі Sky Mall. Мережа розвивалася як ресторани швидкого обслуговування, пропонуючи салати, пасту та інші страви.

Згодом компанія вийшла на міжнародні ринки. У 2016 році Salateira відкрила ресторан у Дубаї та перший франчайзинговий заклад у Мінську. У вересні 2017-го мережа з’явилася в Іспанії - ресторан запрацював в Аліканте.

Проєкт у Дубаї закрили на початку 2018 року. У березні 2022-го Salateira припинила роботу франчайзингових ресторанів у Білорусі.

Про труднощі мережі стало відомо влітку 2026 року. Тоді співзасновник компанії Олександр Савілов розповів Forbes, що через тривалі повітряні тривоги виторг ресторанів у торговельних центрах скоротився на 45% порівняно з довоєнним періодом, а маржинальність зменшилася вдвічі.

Повідомлялося, що у червні 2026 року мережа налічувала 12 ресторанів у Києві та готувалася до відкриття закладів у Румунії. Втім, восени всі ресторани припинили роботу, а офіційний сайт компанії перестав функціонувати.