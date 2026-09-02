Що покласти дитині в ланчбокс: дієтолог назвала варіанти шкільних перекусів

Шкільний перекус - це не просто їжа між уроками. Він має допомогти дитині втамувати голод, підтримати енергію та забезпечити ситість до наступного повноцінного прийому їжі.

Ексклюзивно для Wave RBC.UA лікар-дієтолог, ендокринолог, сертифікований нутриціолог та авторка книги "Сам собі дієтолог" Вікторія Гончаренко розповіла, як скласти ланчбокс так, щоб він був поживним, різноманітним і водночас подобався дитині.

Що має бути у хорошому перекусі

Досить часто батьки обирають для школи печиво, солодкі батончики, булочки, сухофрукти або інші солодощі. Такі продукти зручні, подобаються дітям і можуть бути частиною раціону. Водночас небажано, щоб перекус переважно складався із солодкого.

За словами Вікторії, продукти, багаті на цукри та швидкі вуглеводи, можуть швидко дати енергію, але не завжди забезпечують тривале відчуття ситості. Тому краще не повністю відмовлятися від солодкого, а доповнювати його іншими продуктами.

Для більшої ситості експерт радить додавати до перекусу джерела білка та жирів. Наприклад, фрукт або печиво можна поєднати з йогуртом, кисломолочним сиром, сиром, горіхами чи яйцем.

Серед варіантів також можуть бути м'ясо, протеїновий пудинг або горіхова паста. Якщо дитина має непереносимість лактози, можна обирати рослинні йогурти та інші альтернативи з урахуванням їхнього складу й індивідуальної переносимості.

"Не обов'язково, щоб кожен перекус був ідеально збалансованим за всіма нутрієнтами. Але якщо ми говоримо саме про ситний перекус, поєднання різних груп продуктів зазвичай є кращим варіантом, ніж велика порція солодощів", - зазначає Гончаренко.

Що покласти дитині в ланчбокс

Варіантів шкільних перекусів може бути багато. Головне - враховувати смаки дитини та обирати продукти, які зручно їсти в школі.

Фрукти та кисломолочний сир. Яблуко, груша, ягоди або інші улюблені фрукти можна доповнити сиром.

Фрукти та горіхи. Простий варіант, який не потребує складної підготовки. Горіхи доповнюють фрукт білками та жирами.

Фрукти та йогурт. Це може бути натуральний йогурт, протеїновий пудинг або творожний десерт.

Горіхи та сухофрукти. Зручне поєднання для ланчбокса. Водночас сухофрукти містять концентровану кількість цукрів, тому їх краще вживати помірно та поєднувати з горіхами.

Лаваш із твердим сиром. За бажанням до нього можна додати овочі або трохи підсушити лаваш на сковорідці.

Лаваш із сиром, м'ясом і помідором. Більш ситний варіант, який може підійти, якщо до наступного повноцінного прийому їжі залишається багато часу.

Мінісендвіч із цільнозернового хліба. Сир, індичка або інше м'ясо та овочі — просте поєднання, яке легко змінювати залежно від уподобань дитини.

Відварене яйце з цільнозерновим хлібом і сиром.

Овочеві палички з хлібом і сиром. Для такого перекусу підійдуть огірок, морква, селера та інші овочі, які любить дитина.

Йогурт із мюслі або вівсянкою.

Пастила та горіхи. Якщо дитині хочеться солодкого, пастилу можна поєднати з горіхами, щоб перекус був більш поживним.

Домашнє печиво. Воно також може бути частиною шкільного перекусу. Щоб зробити його ситнішим, до печива можна додати йогурт, сир або горіхи.

Протеїновий батончик. Це зручний варіант, коли немає можливості взяти із собою йогурт, сир чи інші продукти, які потребують холодильника. Водночас варто звертати увагу на склад і кількість білка: батончик не має бути просто солодощами під виглядом «корисного продукту».

Чи потрібно забороняти солодощі

Повністю виключати солодощі з раціону дитини не потрібно. Важливіше навчити її правильно вписувати такі продукти у щоденне харчування.

Наприклад, замість великої кількості печива можна покласти кілька штук і додати йогурт або горіхи. Невелику порцію сухофруктів - поєднати з горіхами. А серед батончиків обрати той, який містить не лише вуглеводи, а й білок.

Такий підхід допомагає не створювати для дитини список "заборонених продуктів", а поступово формувати різноманітне ставлення до їжі.

Не забувайте про воду

Нутриціолог зазначила, що до будь-якого перекусу варто додати пляшку звичайної води. Дитина має мати можливість пити протягом навчального дня, орієнтуючись насамперед на відчуття спраги.

І найголовніше - шкільний перекус не повинен бути складним. Не потрібно щодня готувати щось нове або намагатися створити ідеальний ланчбокс.

Фрукт, йогурт, горіхи, сендвіч, лаваш із сиром, яйце чи домашнє печиво - усі ці продукти можуть бути частиною шкільного раціону. Завдання батьків - не зробити харчування дитини ідеальним, а поступово навчити її різноманітно та повноцінно харчуватися.