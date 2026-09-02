Что положить ребенку в ланчбокс: диетолог назвала варианты школьных перекусов

Школьный перекус - это не просто еда между уроками. Он должен помочь ребенку утолить голод, поддержать энергию и обеспечить сытость до последующего полноценного приема пищи.

Эксклюзивно для Wave RBC.UA врач-диетолог, эндокринолог, сертифицированный нутрициолог и автор книги "Сам себе диетолог" Виктория Гончаренко рассказала, как сложить ланчбокс так, чтобы он был питательным, разнообразным и нравился ребенку.

Что должно быть в хорошем перекусе

Довольно часто родители выбирают для школы печенье, сладкие батончики, булочки, сухофрукты или другие сладости. Такие продукты удобны, нравятся детям и могут являться частью рациона. В то же время, нежелательно, чтобы перекус преимущественно состоял из сладкого.

По словам Виктории, продукты, богатые сахарами и быстрыми углеводами, могут быстро дать энергию, но не всегда обеспечивают длительное чувство сытости. Поэтому лучше не полностью отказываться от сладкого, а дополнять его другими продуктами.

Для большей сытости эксперт рекомендует добавлять к перекусу источники белка и жиров. Например, фрукт или печенье можно сочетать с йогуртом, творогом, сыром, орехами или яйцом.

Среди вариантов также может быть мясо, протеиновый пудинг или ореховая паста. Если ребенок имеет непереносимость лактозы, то можно выбирать растительные йогурты и другие альтернативы с учетом их состава и индивидуальной переносимости.

"Не обязательно, чтобы каждый перекус был идеально сбалансирован по всем нутриентам. Но если мы говорим именно о сытном перекусе, сочетание различных групп продуктов обычно является лучшим вариантом, чем большая порция сладостей", - отмечает Гончаренко.

Что положить ребенку в ланчбокс

Вариантов школьных перекусов может быть много. Главное - учитывать вкусы ребенка и выбирать продукты, которые удобно есть в школе.

Фрукты и творог. Яблоко, груша, ягоды или другие любимые фрукты можно дополнить сыром.

Фрукты и орехи. Простой вариант, не требующий сложной подготовки. Орехи дополняют фрукт белками и жирами.

Фрукты и йогурт. Это может быть натуральный йогурт, протеиновый пудинг или творожный десерт.

Орехи и сухофрукты. Удобное соединение для ланчбокса. В то же время, сухофрукты содержат концентрированное количество сахаров, поэтому их лучше употреблять умеренно и сочетать с орехами.

Лаваш с твердым сыром. По желанию к нему можно добавить овощи или слегка подсушить лаваш на сковородке.

Лаваш с сыром, мясом и помидором. Более сытный вариант, который может подойти, если до следующего полноценного еды остается много времени.

Минесендвич из цельнозернового хлеба. Сыр, индейка или другое мясо и овощи - простое сочетание, которое легко изменять в зависимости от предпочтений ребенка.

Отварное яйцо с цельнозерновым хлебом и сыром.

Овощные палочки с хлебом и сыром. Для такого перекуса подойдут огурец, морковь, сельдерей и другие овощи, которые любит ребенок.

Йогурт с мюсли или овсянкой.

Пастила и орехи. Если ребенку хочется сладкого, пастилу можно соединить с орехами, чтобы перекус был более питательным.

Домашнее печенье. Оно также может являться частью школьного перекуса. Чтобы сделать его сытнее, к печенью можно добавить йогурт, сыр или орехи.

Протеиновый батончик. Это удобный вариант, когда нет возможности взять с собой йогурт, сыр или другие продукты, нуждающиеся в холодильнике. В то же время следует обращать внимание на состав и количество белка: батончик не должен быть просто сладостями под видом "полезного продукта".

Нужно ли запрещать сладости

Полностью исключать сладости из рациона ребенка не нужно. Важнее научить его правильно вписывать такие продукты в ежедневное питание.

К примеру, вместо большого количества печенья можно положить несколько штук и добавить йогурт или орехи. Небольшую порцию сухофруктов - соединить с орехами. Среди батончиков выбрать тот, который содержит не только углеводы, но и белок.

Такой подход помогает не создавать для ребенка список "запретных продуктов", а постепенно формировать разное отношение к пище.

Не забывайте о воде

Нутрициолог отметила, что к любому перекусу следует добавить бутылку обычной воды. Ребенок должен иметь возможность пить в течение учебного дня, ориентируясь, прежде всего, на ощущение жажды.

И самое главное - школьный перекус не должен быть сложным. Не нужно ежедневно готовить что-нибудь новое или пытаться создать идеальный ланчбокс.

Фрукт, йогурт, орехи, сэндвич, лаваш с сыром, яйцо или домашнее печенье - все эти продукты могут быть частью школьного рациона. Задача родителей - не сделать питание ребенка идеальным, а постепенно научить его разнообразно и полноценно питаться.