"Хороший текст обязательно пробьется". Писатель Макс Кидрук о любимых книгах и заработке от литературы

Макс Кидрук – известный украинский писатель, автор бестселлеров "Колония" и "Коллапс" и сооснователь книжного издательства "Бородатый Тамарин". В последние выходные этого августа он посетил "Литературную ярмарку" в Харькове, где встретился с читателями, поговорил о "Коллапсе" и провел автограф-сессию.

Что вам больше всего нравится в подобных офлайн-мероприятиях?

На самом деле то, что мне нравится – это сидеть дома, писать книги и чтобы меня никто не трогал. Конечно, я не хочу, чтобы это прозвучало пренебрежительно к людям, которые пришли на событие, я им очень благодарен и осознаю, что если бы не они, то не было бы меня.

Могу выделить такой момент, что обычно презентации я делаю четко поставленными, я знаю, что хочу донести и не разрешаю зрителям в это вмешиваться. Однако на мероприятиях такого толка всегда прикольно, что люди могут задать вопрос и это может провести дискуссию в каком-то совершенно неожиданном направлении.

Любимый украинский писатель и писательница?

Писательница – Катя Бабкина. Писатель, наверное, Александр Михед. Есть многие другие, кого я люблю, уважаю и читаю, но Михед, наверное, единственный современный украинский писатель, чьи книги у меня есть все.

С кем известным вы хотели бы познакомиться и пообщаться?

Брюс Диккенсон, вокалист группы Iron Maiden.

Это ваша любимая группа?

Да.

Что последнее прочитали?

Гантер С. Томпсон "Страх и ненависть в Лас-Вегасе". Я скупил всю серию “КультRead” от издательства КСД, там действительно прекрасные и знаковые тексты.

Топ-3 из последнего прочитанного?

Ирвин Шоу "Молодые львы";

Бен Рич и Лео Янош "Skunk Works" - это книга, которая готовится к выходу в нашем издательстве "Бородатый Тамарин", о тайном подразделении компании Lockheed Martin, разрабатывавшем первый самолет-невидимку;

Хейнг Нгор "Поля смерти", это мемуары уцелевшего в камбоджийском холокосте. Я хитрю и снова называю книгу "Тамарина", но, к своему оправданию, именно ее готовила к выпуску моя жена, а я прочитал, когда она уже была напечатана. Это не совсем честно, что я вспомнил две книги из нашего из Татьяной издательства, но я уверяю, что они того стоят.

Если бы не писательство, то что?

Мне трудно представить, кем бы я был, уже много лет я даже не задумываюсь над этим вопросом. Это единственное, что мне нравится делать, единственное, что я умею делать хорошо, и ни о чем другом я даже не хочу думать.

Что вы мечтаете когда-нибудь написать?

Не мечтаю, планирую, но пока в планах окончание "Новых темных веков" - это ближайшие 7-8 лет. Я знаю, что буду писать дальше, но пока это все, о чем я думаю.

Начали ли вы уже писать "А потом запала тьма" (продолжение серии "Новые темные века", - ред.) ?

Да, уже работаю. Очевидно, что эти поездки отвлекают, сейчас будет большой мировой тур по презентации "Коллапса", который тоже отвлечет, но я начал набрасывать идеи еще до начала украинского тура. По возвращению, в мае, я уже начал активно писать.

Как в Украине можно заработать писательством?

Пишите хорошо. У меня часто это спрашивают с таким подтекстом, что я выдам какой-нибудь секрет, который сделает вас успешным. Презентации, общение с читателями и СМИ важны, но это все танцы с бубном, не имеющие смысла, если у вас за этим не стоит хороший текст. Это то, на чем строится весь фундамент.

Если текст хороший, он обязательно пробьется. Этому есть подтверждение: например, трилогия "Летопись серого ордена" Павла Деревянко, которая сначала вышла в другом издательстве и не получила такого признания, как сейчас. Это не важно, если текст хороший, он пройдет через все, найдет своего читателя и станет успешным.

Как вы думаете, какая сумма сейчас комфортна для жизни в Украине?

Не знаю. Я точно знаю, что благодаря "Колонии" и "Коллапсу" я зарабатываю гораздо больше, чем моя комфортная сумма, но я не хочу называть точно, потому что не окей всех равнять под одну линейку. Мужчина-одиночка в 30 лет – это одни расходы, мать-одиночка – другие, семья из 4-5 человек – тоже совсем другое.

К тому же, понятие о комфорте у всех разное. Например, благодаря "Колонии" и "Коллапсу", я могу, скажем, не ограничивать себя в покупке пластинок, очевидно, это не дешево. Это отнюдь не товар первой необходимости, но я это люблю, это для меня цифровой детокс, который возвращает мне возможность ценить музыку и наслаждаться альбомами. Я без них проживу спокойно, но покупаю, потому что у меня есть возможность.

То есть, в Украине можно хорошо зарабатывать из книг?

Да, это возможно, но надо учитывать, что я не совсем тот человек, у которого это нужно спрашивать, потому что у меня есть собственное издательство. Обычно большинство авторов получают роялти и да, в Украине, если ты пишешь хорошо и выдаешся у хорошего издателя, например, Илларион Павлюк, Павел Деревянко, Артур Дронь, Евгения Кузнецова, когда была в ВСЛ, ты можешь полностью жить только с роялти.

Однако, мой ответ будет нечестным в отношении других авторов, потому что я с женой сам себе издатель, я не забираю роялти, я забираю всю прибыль.

Это разумно, когда у тебя уже есть фан-база. А если у тебя нет ничего, то, наоборот, важнен издатель, который знает, что делает, имеет инфраструктуру и т.д.

Самое знаковое украинское произведение за время независимости, по вашему мнению?

Лично для меня это "Поклонение ящерице" Любка Дереша. Без этого текста не было бы меня как писателя, я бы не стал думать о том, что в этой стране можно писать.

В общем, для Украины, очевидно, тот, который наиболее узнаваемый за рубежом. Простой ответ был бы "Пикник на льду" Андрея Куркова, но я бы также назвал "Интернат" Сергея Жадана.

Переводят очень много текстов, но важно текст не просто перевести, а чтобы его читали и люди отзывались. Мне кажется, что за последние годы довольно мало говорят, что "Интернат" Жадана становится наиболее переведенным и цитируемым текстом. Просто зайдите на Goodreads и посмотрите, сколько там отзывов на других языках. Такого точно не было со времен "Пикника на льду". Возможно, он еще не дотягивает, но это очень похожая тенденция.