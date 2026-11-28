З настанням холодів у кав’ярнях змінюються сезонні меню: на зміну холодним лимонадам приходять зігрівальні напої з прянощами, горіховими нотами, цитрусами та незвичними інгредієнтами. Цієї зими увагу привертають не лише класичні какао й пряні лате, а й японські чаї, фісташкові поєднання та напої з яскравими фруктовими смаками.

Wave RBC.UA повідомляє, що серед сезонних фаворитів - фісташка, солона карамель, матча, апельсин, журавлина та кориця. Зібрали шість напоїв, які варто пошукати в меню українських кав’ярень цієї зими.

Фісташкове лате

Фісташка продовжує залишатися одним із помітних смаків у кавовій та десертній культурі. У зимових меню її поєднують з еспресо, молоком і вершковою пінкою.

Для приготування використовують фісташкову пасту або сироп, а іноді доповнюють напій білим шоколадом.

Таке лате має ніжний горіховий смак і нагадує рідкий десерт. Воно підійде тим, хто любить солодші кавові напої.

Фісташкове лате (фото: instagram.com/svoi.citycafe)

Матча лате

Матча вже давно вийшла за межі нішевого напою і стала звичною позицією в меню багатьох кав’ярень. Узимку її найчастіше замовляють у гарячому форматі - з коров’ячим або рослинним молоком.

Окрім класичного рецепта, заклади пропонують варіації з ваніллю, кокосом, полуницею чи фісташкою. Матча має характерний трав’янистий смак із легкою гірчинкою, який добре поєднується з вершковою текстурою молока.

Раф із солоною карамеллю

Раф - один із популярних варіантів для тих, хто віддає перевагу м’якій вершковій каві. Його готують на основі еспресо, вершків і молока, які збивають разом до однорідної текстури.

У зимових інтерпретаціях до напою додають солону карамель, ваніль, корицю або горіхові сиропи. Особливо цікаве поєднання солодкої карамелі з дрібкою солі: воно робить смак більш виразним і збалансованим.

Апельсинове какао

Шоколад і цитруси - поєднання, яке особливо добре пасує холодному сезону. Апельсинове какао готують із молока, какао або розтопленого шоколаду, додаючи апельсиновий сироп, цедру чи натуральний сік.

Цитрусова кислинка відтіняє насичений шоколадний смак і робить напій менш приторним. Іноді його доповнюють збитими вершками, корицею або шматочками апельсина.

Журавлинний чай з імбиром

Серед безкавових альтернатив узимку особливо доречні ягідні чаї. Один із варіантів - журавлинний напій з імбиром, медом і цитрусами. Його готують на основі ягідного пюре або свіжої журавлини, додаючи гарячу воду чи чай.

Кислуватий смак ягід поєднується з легкою гостротою імбиру та солодкістю меду. Для аромату додають корицю, гвоздику або апельсин. Це варіант для тих, хто хоче зробити перерву від кави, але не відмовлятися від насичених сезонних смаків.