Київська Namelaka почала монтувати різдвяний декор

Київська кондитерська Namelaka почала монтувати різдвяні декорації й готується засвітити головну ялинку. Співзасновниця закладу Єлизавета Глотова розповіла, що команда переглянула плани після того, як у жовтні неподалік нової кондитерської стався удар.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на спільний допис власниць закладу Єлизавети Глотової і Марини Гусак в Instagram .

Чому Namelaka передумала відмовлятися від різдвяного декору

У дописі від 12 листопада Глотова згадала, що у вересні команда відмовилася від святкового оформлення. Тоді декорації здавалися недоречними, а задум — таким, який не вдасться втілити.

У жовтні неподалік нової Namelaka стався удар. За словами Глотової, команда дуже злякалася. Після цього в кондитерській вирішили повернутися до підготовки, щоб підтримати одне одного й подарувати свято гостям.

"Але сьогодні ми тут і ми хочемо жити. Ми хочемо продовжувати дарувати місту казку, що б не відбувалося довкола", – написала Глотова.

Що відомо про різдвяне оформлення Namelaka

Команда вже взялася монтувати перші декорації. Глотова повідомила, що невдовзі засяє головна ялинка Namelaka. Точної дати в дописі вона не назвала.

Глотова є співзасновницею та бренд-шефинею Namelaka. Другий київський заклад кондитерської відкрився в березні 2026 року на Великій Васильківській, 51, поруч із Театром оперети.