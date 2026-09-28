У Києві відбулася благодійна акція: містянам роздавали какао в обмін на листочки

Незвичайна акція біля "Будинку Великого Дива" зібрала значно більше охочих, ніж очікували її організатори
У центрі Києва утворилася величезна черга за какао. Грошей за напій не просили - розрахуватися відвідувачі могли листочками, зібраними з дерев.
Про незвичайну осінню акцію розповідає Wave RBC.UA з посиланням на Instagram "Будинку Великого Дива".
За даними закладу, можливістю "придбати" какао за листя скористалися близько тисячі людей.
Перед входом до кафе зібралася довга черга, масштаби якої здивували навіть самих організаторів.
У закладі зазначили, що очікували значну кількість відвідувачів, однак не були готові до такого ажіотажу.
"Близько 1000 людей прийшли купити какао за листочки з дерев. Ми звісно очікували, що вас буде багато, але щоб стііііільки! Безмеееежно щасливі були бачити кожного та розділити приємні миті дитинства разом", - йдеться у дописі.
Акцію присвятили теплим спогадам із дитинства та простим осіннім радощам.
Після першого дня організатори вирішили продовжити роздавати какао й наступного ранку.
Усіх охочих знову запросили приходити з осіннім листям.
"Будинок Великого Дива" розташований у Києві за адресою: вулиця Велика Васильківська, 47.