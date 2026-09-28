В Киеве прошла благотворительная акция: горожанам раздавали какао в обмен на листочки

В центре Киева образовалась огромная очередь за какао. Денег за напиток не просили - рассчитаться посетители могли листочками, собранными из деревьев.

О необычной осенней акции рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram "Будинку Великого Дива" .

По данным заведения, возможностью "приобрести" какао за листву воспользовались около тысячи человек.

Перед входом в кафе собралась длинная очередь, масштабы которой удивили даже самих организаторов.

В заведении отметили, что ожидали значительное количество посетителей, однако не были готовы к такому ажиотажу.

"Около 1000 человек пришли купить какао за листики с деревьев. Мы конечно ожидали, что вас будет много, но чтобы стать только! Безмеееежно счастливы были видеть каждого и разделить приятные мгновения детства вместе", - говорится в посте.

Акцию посвятили теплым воспоминаниям с детства и простым осенним радостям.

После первого дня организаторы решили продолжить раздавать какао и на следующее утро.

Всех желающих снова пригласили приходить с осенними листьями.

"Будинок Великого Дива" расположен в Киеве по адресу: улица Большая Васильковская, 47.