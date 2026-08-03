Золото, кристали й прозорість: Ніколь Кідман вразила кутюрним образом від Fendi

Ніколь Кідман перетворила прем'єру третього сезону серіалу "Левиця" у Нью-Йорку на справжній модний вихід. Акторка з'явилася перед фотографами у напівпрозорому золотому образі, вкритому вишивкою, бісером і мерехтливими кристалами.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Vogue .

На червону доріжку Кідман вийшла разом із колегами по серіалу Зої Салданою, Лейслою де Олівейрою та Джилл Вагнер.

Для прем'єри зірка обрала образ №32 із дебютної кутюрної колекції Марії Грації К'юрі для Fendi.

Її представили в Римі лише кілька тижнів тому, тому акторка фактично однією з перших приміряла новий кутюр італійського дому.

Основою ансамблю стала прозора туніка приглушеного золотого відтінку. Її прикрашали делікатна вишивка, бісер і довгі струмені кристалів, які мерехтіли під спалахами камер.

Розкішний верх Кідман поєднала з вільними білими штанами та бежевими босоніжками на тонких ремінцях.

Завдяки цьому складний кутюрний образ не здавався перевантаженим, а зберігав властиву акторці легкість.

Ніколь Кідман (фото: Getty Images)

За стилізацію виходу відповідав Джейсон Болден. Він відмовився від більш драматичної подіумної подачі та доповнив ансамбль витонченими золотими прикрасами Robert Coin.

Особливу увагу привернув браслет-кільце у формі змії, який додав ніжному образу легкої провокації.

Б'юті-образ акторки також залишався м'яким і романтичним. Її довге світле волосся уклали об'ємними хвилями, а чубчик із проділом посередині делікатно обрамляв обличчя.

Макіяж побудували на теплих природних відтінках: коричневій димці на повіках, ніжних рум'янах, сяйві шкіри та нюдовій помаді.

Ще нещодавно Кідман насолоджувалася літом у Портофіно та носила легкі сукні-комбінації в естетиці Італійської Рив'єри.

Для Нью-Йорка вона змінила курортну невимушеність на найсвіжіший кутюр - і вкотре довела, що може зробити навіть складний подіумний образ невимушеним і по-голлівудськи елегантним.