Високий хвіст знову в тренді: хто зі знаменитостей обирає цю зачіску для червоних доріжок

Гладкий високий хвіст, який ми звикли збирати за кілька хвилин перед виходом із дому, повертається в моду. Цього сезону він стає повноцінною частиною зіркових образів - від гладких високих укладок до об’ємних зачісок із м’якими хвилями та пасмами біля обличчя.

Wave RBC.UA повідомляє, що тренд на хвости демонструють знаменитості на червоних доріжках і світських заходах.

Які зірки обирають трендову зачіску

Кім Кардашян з’явилася з високим гладким хвостом на Римському кінофестивалі, а Дуа Ліпа обрала таку ж зачіску для прем’єри Lincoln in the Bardo в Метрополітен-опера. Обидва варіанти підкреслюють риси обличчя та мають стриманий, але виразний вигляд.

Інший підхід продемонструвала Дженна Ортега в Лондоні. Її зачіска з натяком на естетику 1970-х вирізнялася м’яким об’ємом біля обличчя. Вона добре передає тенденцію до природнішої текстури замість надмірно зафіксованих зачісок.

Дженна Ортега (фото: Getty Images)

Сара Джессіка Паркер на гала-вечорі New York City Ballet з’явилася з надзвичайно довгим хвостом, декорованим рожевими стрічками. Вони перегукувалися з романтичними деталями її сукні Simone Rocha. Це приклад того, як аксесуари перетворюють просту зачіску на частину складного вечірнього образу.

Сара Джессіка Паркер (фото: Getty Images)

Своєю чергою, принцеса Уельська Кейт під час нещодавнього офіційного заходу зробила гладкий хвіст з хвилястими кінцями. Зачіска мала менш формальний вигляд, ніж її звичні укладки з розпущеним волоссям

Принцеса Уельська Кейт (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Американська акторка Грейс Гаммер також долучилася до тренду на хвіст. На церемонії Emmy Awards у вересні 2026 року вона з’явилася з низькою зачіскою, яка доповнила її вечірній образ.

Лаконічна укладка мала елегантний вигляд і водночас не перетягувала на себе увагу, залишаючи акцент на вбранні та рисах обличчя акторки.

Акторка Рейчел Сеннотт також продемонструвала, як високий хвіст може стати акцентом вечірнього образу. На церемонії Emmy Awards вона з’явилася з хвостом, зробивши акцент на об’єм і виразний силует.

Таказачіска візуально підкреслює лінію шиї та додає образу легкості. На відміну від стриманих низьких хвостів, варіант Рейчел має більш грайливий і сучасний вигляд.

Ці приклади показують, наскільки по-різному може виглядати одна й та сама зачіска залежно від способу укладання.

Універсальність зачіски

Високий хвіст пасує до вечірніх суконь і виразного макіяжу, низький - до мінімалістичних образів. Для більш святкового вигляду можна обгорнути резинку тонким пасмом волосся, додати об’єму або залишити кілька пасом біля обличчя.

Ще одна перевага цієї зачіски - простота. Щоб отримати гладкий ефект, достатньо розчесати волосся, зібрати його на потрібній висоті та зафіксувати засобом для укладання. Для більш розслабленого варіанта можна попередньо створити легкі хвилі, не затягувати волосся надто туго й трохи витягнути пасма біля скронь.