Вишиванка й червоні коралі: який національний костюм покаже Україна на Miss International 2026

Команда Miss International Ukraine показала національний костюм, у якому Дар’я Харитонова представить Україну на конкурсі краси у Токіо. Образ назвали "Пані Гетьманша" й присвятили козацькій добі.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Miss Ukraine .

Який вигляд має костюм "Пані Гетьманша"

В основі образу - біла вишиванка, плахта й камізелька. До вбрання додали пояси та кілька рядів червоних коралів.

Волосся Харитонової прикрасили вінком із бордових, рожевих і білих квітів, з якого спадають червоні та чорні стрічки.

Бордовий колір повторюється у вінку та намисті. На світлинах також видно широку прикрасу на шиї з червоно-чорним геометричним орнаментом.

"Натхненний величчю козацької доби, він уособлює мудрість, шляхетність та силу української жінки", - йдеться в описі костюма.

Що відомо про Дар’ю Харитонову та конкурс у Токіо

Харитонова - танцівниця й хореографиня з Києва, чемпіонка світу серед юніорів та чемпіонка Європи серед дорослих зі спортивних бальних танців.

Вона брала участь у 15-му сезоні "Холостяка" та дійшла до фіналу "Міс Україна 2025".

На конкурс до Японії вона їде з титулом Miss International Ukraine 2025.

Конкурсна програма Miss International 2026 у Токіо триватиме з 11 до 27 листопада. Фінал запланували на 25 листопада.