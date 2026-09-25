Український манекенник із Херсонщини вийшов на подіум Vogue World: Milano

Український манекенник із Херсонщини Юра Романюк став учасником одного з найпомітніших шоу Міланського тижня моди - Vogue World: Milano. Для виходу на подіум модель обрала розшиту сукню італійського бренду Alberta Ferretti.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Vogue Ukraine , Романюк показав у соцмережах кадри з підготовки до шоу. На фото та відео манекенник продемонстрував backstage і моменти роботи команди перед виходом на подіум.

У списку найзатребуваніших моделей

Кар'єра українця останніми роками розвивається на міжнародній fashion-сцені. Юра Романюк увійшов до списку 50 топмоделей за версією Models.com. Він також став першим манекенником в історії, який одночасно потрапив до жіночого та чоловічого рейтингів платформи.

Міжнародний дебют манекенника відбувся у 2023 році на показі Miu Miu в Парижі. Відтоді він виходив на подіуми та працював із такими відомими брендами, як Saint Laurent, Marc Jacobs, Gucci, Stella McCartney, Coperni та Simone Rocha.

Українець також неодноразово з'являвся на сторінках Vogue Ukraine. У 2023 році він став героєм диджитал-обкладинки видання, а навесні 2024-го прикрасив друковану обкладинку номера, присвяченого українській молоді.

Участь у Vogue World: Milano стала ще одним помітним моментом у міжнародній кар'єрі українського манекенника.

Юра Романюк (фото: instagram.com/poslastecharnica)