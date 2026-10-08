У сукні за 32 тисячі гривень: зірка "Емілі в Парижі" з'явилася в образі від українського бренду

63-річна французька акторка Філіппіна Лерой-Больє, відома за роллю Сільві Грато в серіалі "Емілі в Парижі", вважається однією з найстильніших зірок. І цього разу вона підкорила появою в елегантному образі від українського бренду BEVZA.

Детальніше про модний вихід зірки дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Який образ продемонструвала зірка "Емілі в Парижі"

Філіппіна з’явилася презентації нових парфумів O Boticário в довгій білій сукні BEVZA під назвою "Білий на білому". Вбрання має асиметричний крій і довжину максі.

Особливого шарму додає драпіровка з одного боку, яка проходить через плече. Інша сторона виробу доповнена шнурком, завдяки якому можна змінювати посадку сукні.

Філіппіна Лерой-Больє в сукні BEVZA (фото: instagram.com/oboticario)

Доповнила свій образ акторка золотими прикрасами - сережками-кільцями та каблучкою. Волосся вона уклала в м’які локони, а для макіяжу обрала нюдові відтінки з акцентом на очі.

На заході Філіппіна з'явилася не просто як гостя. Вона стала амбасадоркою нового аромату Lily L’Or Elixir.



Скільки коштує сукня

На офіційному сайті BEVZA сукню без знижок можна придбати за 32 175 гривень.

Там також зазначається, що вона створена з двох квадратних матеріалів, містить 65% віскози, 25% нейлону та 10% еластану.

На появу акторки в цьому образі бренд відреагував окремим дописом в Instagram, опублікувавши серію кадрів з Філіппіною.