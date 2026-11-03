Яскраві кольори та зміїний принт: тренди сумок на наступний сезон

На цьогорічних тижнях моди було чимало цікавих трендів та деталей, за якими вже можна почати формувати свій вішліст на сезон весна-літо 2020. Зокрема і в питанні сумок: тут є де розгулятись, бо мода пропонує нам велике різноманіття трендів – від величезних сумок до мʼяких клатчів.

Великі сумки

Місткі сумки оверсайз залишатимуться трендом сезону, що не може не радувати тих, хто звик носити з собою все і одразу. Такі моделі зʼявились в колекціях Miu Miu, Balenciaga, Bottega Veneta, Loewe.

Bottega Veneta (фото: Getty Images)

Яскраві кольори

Оскільки ми говоримо про весну та літо, очевидно, що тоді всім захочеться вбратися яскравіше, тож дизайнери наперед пропонують сумки для кольорових літніх образів. Більше того, сумка може стати головним акцентом в простому та базовому образі. Зокрема, Prada показала на подіумах кілька зелених сумок, також яскраві кольори були у Loewe, Dior, Celine та інших.

Prada (фото: Getty Images)

Екзотична шкіра

Продовження глобального тренду на анімалістику, зокрема, влітку дизайнери пророкують топ-місце зміїному та крокодилячому принту. Такі фактури мали в своїх колекціях Prada, Miu Miu та Fendi.

Miu Miu (фото: Getty Images)

Декоровані сумки

Протилежність тренду на оверсайз – маленькі сумочки, які виглядають, як витвір мистецтва, з вишивкою, камінням, стразами та бісером. Такі сумочки можуть стати центральним елементом образу. Серед брендів такі моделі представили Chanel, Valentino, Dolce Gabbana, Balmain та інші.

Dolce Gabbana (Фото: world.dolcegabbana.com)

Сумки з кишенями

Один з найбільш практичних трендів з усіх – сумки з зовнішніми кишенями, додатковими відділами та гаманцями. Виглядає дуже функціонально та практично, щоб потім не довелося шукати ключі по всьому шоперу. Такі сумки показали Chanel, Acne Studios, Diesel, Coach та інші.

Chanel (фото: Getty Images)

Великі клатчі

Клатчі переосмислюють і виводять за межі класично вечірнього аксесуару. В цьому сезоні дизайнери пропонують великі мʼяки моделі, які можна носити з собою кожного дня. Зокрема, такі сумки представили Victoria Beckham, Dries Van Noten та Miu Miu.

Victoria Beckham (фото: Getty Images)