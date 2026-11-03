Яскраві кольори та зміїний принт: тренди сумок на наступний сезон
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Стиль

Яскраві кольори та зміїний принт: тренди сумок на наступний сезон

Вже можна починати складати вішліст на весну-літо 2027

Автор: Дарʼя Михайловська
Фото: Сумка Prada (фото: Getty Images)
Дата: 03 листопада 2026

На цьогорічних тижнях моди було чимало цікавих трендів та деталей, за якими вже можна почати формувати свій вішліст на сезон весна-літо 2020. Зокрема і в питанні сумок: тут є де розгулятись, бо мода пропонує нам велике різноманіття трендів – від величезних сумок до мʼяких клатчів.

Wave RBC.UA розповідає про основні тренди в сумках на майбутній сезон.

Великі сумки

Місткі сумки оверсайз залишатимуться трендом сезону, що не може не радувати тих, хто звик носити з собою все і одразу. Такі моделі зʼявились в колекціях Miu Miu, Balenciaga, Bottega Veneta, Loewe.

Яскраві кольори та зміїний принт: тренди сумок на наступний сезон

Bottega Veneta (фото: Getty Images)

Яскраві кольори

Оскільки ми говоримо про весну та літо, очевидно, що тоді всім захочеться вбратися яскравіше, тож дизайнери наперед пропонують сумки для кольорових літніх образів. Більше того, сумка може стати головним акцентом в простому та базовому образі. Зокрема, Prada показала на подіумах кілька зелених сумок, також яскраві кольори були у Loewe, Dior, Celine та інших.

Яскраві кольори та зміїний принт: тренди сумок на наступний сезон

Prada (фото: Getty Images)

Екзотична шкіра

Продовження глобального тренду на анімалістику, зокрема, влітку дизайнери пророкують топ-місце зміїному та крокодилячому принту. Такі фактури мали в своїх колекціях Prada, Miu Miu та Fendi.

Яскраві кольори та зміїний принт: тренди сумок на наступний сезон

Miu Miu (фото: Getty Images)

Декоровані сумки

Протилежність тренду на оверсайз – маленькі сумочки, які виглядають, як витвір мистецтва, з вишивкою, камінням, стразами та бісером. Такі сумочки можуть стати центральним елементом образу. Серед брендів такі моделі представили Chanel, Valentino, Dolce Gabbana, Balmain та інші.

Яскраві кольори та зміїний принт: тренди сумок на наступний сезон

Dolce Gabbana (Фото: world.dolcegabbana.com)

Сумки з кишенями

Один з найбільш практичних трендів з усіх – сумки з зовнішніми кишенями, додатковими відділами та гаманцями. Виглядає дуже функціонально та практично, щоб потім не довелося шукати ключі по всьому шоперу. Такі сумки показали Chanel, Acne Studios, Diesel, Coach та інші.

Яскраві кольори та зміїний принт: тренди сумок на наступний сезон

Chanel (фото: Getty Images)

Великі клатчі

Клатчі переосмислюють і виводять за межі класично вечірнього аксесуару. В цьому сезоні дизайнери пропонують великі мʼяки моделі, які можна носити з собою кожного дня. Зокрема, такі сумки представили Victoria Beckham, Dries Van Noten та Miu Miu.

Яскраві кольори та зміїний принт: тренди сумок на наступний сезон

Victoria Beckham (фото: Getty Images)

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