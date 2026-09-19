Щоденник, парфуми й "ангелочки": що Лариса Руснак завжди носить у сумці

Акторка показала речі, без яких не обходиться у повсякденному житті та на зйомках
Акторка Лариса Руснак показала, що завжди носить із собою, і виявилося, що її сумка легко може замінити і косметичку, і робочий органайзер, і невеликий набір на всі випадки життя.
Wave RBC.UA зазирнув у сумку акторки та дізнався, без яких речей вона майже не виходить із дому.
Однією з найважливіших речей у сумці Лариси виявився звичайний щоденник.
Саме там акторка записує свої плани не лише на поточний день, а й наперед.
"У мене завжди є мій щоденник. Коли в мене немає, була би паніка, якби я побачила це на початку. У мене щоденник, в якому в мене написано, що мені робити далі", - розповіла вона.
Поруч із ним завжди лежить невеликий пенал з олівцями та маркерами.
Останні потрібні й для роботи: ними Руснак підкреслює важливі фрагменти у своїх ролях.
Є в сумці й невеликий косметичний набір із пензликами, лаком та іншими необхідними дрібницями.
"Щоб зніматися в будь-який момент", - пояснила акторка.
Також вона носить із собою кілька помад, але, за її словами, використовує їх передусім для того, щоб губи не пересихали.
Серед інших beauty-речей - парфуми, дезодорант, гігієнічна помада та краплі для контактних лінз.
Окрема несподівана річ - столовий набір.
Руснак пояснила, що іноді бере його на знімальний майданчик, адже не любить користуватися пластиковими приборами.
"У мене може опинитися тут ложка, набірчик для знімального майданчика, бо я не люблю їсти пластмасками", - зізналася вона.
Є в сумці й павербанк, навушники, кабель для автомобіля, серветки для окулярів та сонцезахисні окуляри.
Ключі від автомобіля акторка носить просто у відкритій сумці.
"Дуже часто всі мої сумки відкриті", - сказала вона.
Ще одна практична річ - невеликий мультитул із ножицями та іншими інструментами. За словами Руснак, він справді час від часу стає у пригоді.
Причому це вже не перший такий набір: попередній акторка загубила, після чого їй подарували новий.
Також у сумці лежить відома багатьом "Зірочка".
"Якщо мені щось раптом вискакує, я роззіркаю", - пояснила вона.
Є у сумці Лариси й кілька речей без особливого практичного призначення.
Серед них - прикраси, які їй колись подарували.
"Мені просто це подарували, а потім я це зняла. Воно вже досить давно зі мною", - розповіла акторка.
Ще одна маленька деталь - кілька фігурок ангелів.
На запитання, чи мають вони для неї особливий символічний сенс, Руснак відповіла просто: "Ангелочок, так просто".
Якщо зібрати все разом, акторка носить із собою:
Є у неї й невеликий флакон крапель Баха, який колись подарував брат.
Руснак зізналася, що практично не користується ліками. А згадуючи цей флакон, розповіла, що потреба у заспокійливому особливо гостро виникла у складний момент, коли вона прощалася з мамою.
У результаті сумка акторки виявилася дуже схожою на її робоче життя: трохи косметики, багато практичних речей, усе необхідне для знімального майданчика і кілька особистих дрібниць, які просто залишаються поруч роками.