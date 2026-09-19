Дневник, парфюмерия и "ангелочки": что Лариса Руснак всегда носит в сумке
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Стиль

Дневник, парфюмерия и "ангелочки": что Лариса Руснак всегда носит в сумке

Актриса показала вещи, без которых не обходится в повседневной жизни и на съемках

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: Лариса Русняк (фото: Wave RBC.UA)
Дата: 19 сентября 2026

Актриса Лариса Руснак показала, что всегда носит с собой и оказалось, что ее сумка легко может заменить и косметичку, и рабочий органайзер, и небольшой набор на все случаи жизни.

Wave RBC.UA заглянул в сумку актрисы и узнал, без каких вещей она почти не выходит из дома.

Дневник, без которого могла бы начаться паника

Одной из самых важных вещей в сумке Ларисы оказался обычный дневник.

Там актриса записывает свои планы не только на текущий день, но и вперед.

"У меня всегда есть мой дневник. Если у меня нет, была бы паника, если бы я увидела это в начале. У меня дневник, в котором у меня написано, что мне делать дальше", – рассказала она.

Рядом с ним всегда лежит маленький пенал с карандашами и маркерами.

Последние нужны и для работы: на них Руснак подчеркивает важные фрагменты в своих ролях.

Готова к съемкам в любой момент

Есть в сумке и небольшой косметический набор с кисточками, лаком и другими необходимыми мелочами.

"Чтобы сниматься в любой момент", – объяснила актриса.

Также она носит несколько помад, но, по ее словам, использует их прежде всего для того, чтобы губы не пересыхали.

Среди других beauty-вещей – духи, дезодорант, гигиеническая помада и капли для контактных линз.

Свой набор для съемочной площадки

Отдельная неожиданная вещь - столовый набор.

Руснак объяснила, что иногда берет его на съемочную площадку, потому что не любит пользоваться пластиковыми приборами.

"У меня может оказаться здесь ложка, наборчик для съемочной площадки, потому что я не люблю есть пластмасками", – призналась она.

Есть в сумке и павербанк, наушники, кабель для автомобиля, салфетки для очков и солнцезащитные очки.

Ключи, мультитул и "звездочка"

Ключи от автомобиля актриса носит прямо в открытой сумке.

"Очень часто все мои сумки открыты", - сказала она.

Еще одна практичная вещь - небольшой мультитул с ножницами и другими инструментами. По словам Руснак, он действительно время от времени пригодится.

Причем, это уже не первый такой набор: предыдущая актриса потеряла, после чего ей подарили новый.

Также в сумке лежит известная многим "Звездочка".

"Если мне что-то вдруг выскакивает, я разглядываю", - объяснила она.

Вещи, которые остаются просто потому, что нравятся

Есть в сумке Ларисы и несколько вещей без особого практического назначения.

Среди них – украшения, которые ей когда-то подарили.

"Мне просто это подарили, а потом я это сняла. Оно уже достаточно давно со мной", - рассказала актриса.

Еще одна маленькая деталь - несколько фигурок ангелов.

На вопрос, имеют ли они для нее особый символический смысл, Руснак ответила просто: "Ангелочок, так просто".

Если собрать все вместе, актриса носит с собой:

  • дневник
  • пенал с карандашами и маркерами
  • косметические кисточки
  • лак
  • помады и гигиенической помады
  • духи
  • дезодорант
  • солнцезащитные очки
  • капли для контактных линз
  • повербанк
  • наушники
  • кабель для автомобиля
  • салфетки для очков
  • столовый набор для съемочной площадки
  • мультитул
  • "Звездочка"
  • фигурки ангелов
  • ключи от автомобиля.

Есть у нее небольшой флакон капель Баха, который когда-то подарил брат.

Руснак призналась, что практически не пользуется лекарством. А вспоминая этот флакон, рассказала, что потребность в умиротворяющем особенно остро возникла в сложный момент, когда она прощалась с мамой.

В результате сумка актрисы оказалась очень похожа на ее рабочую жизнь: немного косметики, много практичных вещей, все необходимое для съемочной площадки и несколько личных мелочей, которые просто остаются рядом годами.

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