Дневник, парфюмерия и "ангелочки": что Лариса Руснак всегда носит в сумке

Актриса показала вещи, без которых не обходится в повседневной жизни и на съемках
Актриса Лариса Руснак показала, что всегда носит с собой и оказалось, что ее сумка легко может заменить и косметичку, и рабочий органайзер, и небольшой набор на все случаи жизни.
Wave RBC.UA заглянул в сумку актрисы и узнал, без каких вещей она почти не выходит из дома.
Одной из самых важных вещей в сумке Ларисы оказался обычный дневник.
Там актриса записывает свои планы не только на текущий день, но и вперед.
"У меня всегда есть мой дневник. Если у меня нет, была бы паника, если бы я увидела это в начале. У меня дневник, в котором у меня написано, что мне делать дальше", – рассказала она.
Рядом с ним всегда лежит маленький пенал с карандашами и маркерами.
Последние нужны и для работы: на них Руснак подчеркивает важные фрагменты в своих ролях.
Есть в сумке и небольшой косметический набор с кисточками, лаком и другими необходимыми мелочами.
"Чтобы сниматься в любой момент", – объяснила актриса.
Также она носит несколько помад, но, по ее словам, использует их прежде всего для того, чтобы губы не пересыхали.
Среди других beauty-вещей – духи, дезодорант, гигиеническая помада и капли для контактных линз.
Отдельная неожиданная вещь - столовый набор.
Руснак объяснила, что иногда берет его на съемочную площадку, потому что не любит пользоваться пластиковыми приборами.
"У меня может оказаться здесь ложка, наборчик для съемочной площадки, потому что я не люблю есть пластмасками", – призналась она.
Есть в сумке и павербанк, наушники, кабель для автомобиля, салфетки для очков и солнцезащитные очки.
Ключи от автомобиля актриса носит прямо в открытой сумке.
"Очень часто все мои сумки открыты", - сказала она.
Еще одна практичная вещь - небольшой мультитул с ножницами и другими инструментами. По словам Руснак, он действительно время от времени пригодится.
Причем, это уже не первый такой набор: предыдущая актриса потеряла, после чего ей подарили новый.
Также в сумке лежит известная многим "Звездочка".
"Если мне что-то вдруг выскакивает, я разглядываю", - объяснила она.
Есть в сумке Ларисы и несколько вещей без особого практического назначения.
Среди них – украшения, которые ей когда-то подарили.
"Мне просто это подарили, а потом я это сняла. Оно уже достаточно давно со мной", - рассказала актриса.
Еще одна маленькая деталь - несколько фигурок ангелов.
На вопрос, имеют ли они для нее особый символический смысл, Руснак ответила просто: "Ангелочок, так просто".
Если собрать все вместе, актриса носит с собой:
Есть у нее небольшой флакон капель Баха, который когда-то подарил брат.
Руснак призналась, что практически не пользуется лекарством. А вспоминая этот флакон, рассказала, что потребность в умиротворяющем особенно остро возникла в сложный момент, когда она прощалась с мамой.
В результате сумка актрисы оказалась очень похожа на ее рабочую жизнь: немного косметики, много практичных вещей, все необходимое для съемочной площадки и несколько личных мелочей, которые просто остаются рядом годами.