Росія знищила виробництво дизайнерки капелюхів: "Починаю все з нуля"

Російська атака на Київ 28 вересня зруйнувала офіс і виробництво української дизайнерки головних уборів Марти Холод. Приміщення вигоріло, а багаторічна робота була знищена.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Facebook дизайнерки.

Що сталося з виробництвом Марти Холод

Дизайнерка опублікувала фото, на якому показала наслідки російської атаки 28 вересня. На опублікованому кадрі можна побачити обгорілі залишки головних уборів.

"Починаю все з нуля", - написала вона.

Росія знищила виробництво Марти Холод (фото: facebook.com/martaholod)

Її чоловік Аксель фон Вольф також розповів про удар. Він зазначив, що ворог поцілив у приміщення, де розташовувалися офіс і виробництво дизайнерки.

"Сьогодні ворог прямим влучанням повністю знищив офіс-виробництво моєї дружини українського дизайнера капелюхів Marta Holod. 30 років праці перетворилися на попіл.

На відео, яке він опублікував у соцмережах, видно вигоріле приміщення та залишки від виробництва.

Хто така Марта Холод

Марта Холод - українська дизайнерка головних уборів. Свій професійний шлях розпочала у Харкові, а згодом переїхала до Києва. У 2006 році вона заснувала власний бренд.

Дизайнерка також співпрацювала з українськими модельєрами. Крім того, її роботи представляли на міжнародних fashion-подіях, зокрема у 2023 році вона представила колекцію на London Fashion Week.