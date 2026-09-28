Росія знищила виробництво дизайнерки капелюхів: "Починаю все з нуля"

Модельєрка та її чоловік показали наслідки прямого влучання
Російська атака на Київ 28 вересня зруйнувала офіс і виробництво української дизайнерки головних уборів Марти Холод. Приміщення вигоріло, а багаторічна робота була знищена.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Facebook дизайнерки.
Дизайнерка опублікувала фото, на якому показала наслідки російської атаки 28 вересня. На опублікованому кадрі можна побачити обгорілі залишки головних уборів.
"Починаю все з нуля", - написала вона.
Росія знищила виробництво Марти Холод (фото: facebook.com/martaholod)
Її чоловік Аксель фон Вольф також розповів про удар. Він зазначив, що ворог поцілив у приміщення, де розташовувалися офіс і виробництво дизайнерки.
"Сьогодні ворог прямим влучанням повністю знищив офіс-виробництво моєї дружини українського дизайнера капелюхів Marta Holod. 30 років праці перетворилися на попіл.
На відео, яке він опублікував у соцмережах, видно вигоріле приміщення та залишки від виробництва.
Марта Холод - українська дизайнерка головних уборів. Свій професійний шлях розпочала у Харкові, а згодом переїхала до Києва. У 2006 році вона заснувала власний бренд.
Дизайнерка також співпрацювала з українськими модельєрами. Крім того, її роботи представляли на міжнародних fashion-подіях, зокрема у 2023 році вона представила колекцію на London Fashion Week.