Россия уничтожила производство дизайнера шляп: "Начинаю все с нуля"

Модельерша и ее муж показали последствия прямого попадания
Российская атака на Киев 28 сентября разрушила офис и производство украинской дизайнерши головных уборов Марты Холод. Помещение выгорело, а многолетняя работа была уничтожена.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Facebook дизайнера.
Дизайнерша опубликовала фото, на котором показала последствия российской атаки 28 сентября. На опубликованном кадре можно увидеть обгоревшие остатки головных уборов.
"Начинаю все с нуля", - написала она.
Россия уничтожила производство Марты Холод (фото: facebook.com/martaholod)
Ее муж Аксель фон Вольф тоже рассказал об ударе. Он отметил, что враг попал в помещение, где размещались офис и производство дизайнерши.
"Сегодня враг прямым попаданием полностью уничтожил офис-производство моей жены, украинского дизайнера шляп Марты Холод. 30 лет работы превратились в пепел", - написал он.
На видео, которое он опубликовал в соцсетях, видны выгоревшее помещение и остатки от прозиводства.
Марта Холод - украинская дизайнер головных уборов. Свой профессиональный путь начала в Харькове, а затем переехала в Киев. В 2006 году она основала свой бренд.
Она также сотрудничала с украинскими модельерами. Кроме того, ее работы представляли на международных fashion-событиях, в частности, в 2023 году она представила коллекцию на London Fashion Week.