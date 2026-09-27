Папа Римський Лев XIV носить кілька особливих прикрас: що вони означають

Папа Римський Лев XIV носить кілька символічних прикрас, пов'язаних із його служінням, вірою та августинською традицією. Кожна з них має особливе значення.

Перстень Рибалки

Одним із головних символів понтифікату Лева XIV є Перстень Рибалки (Anulus piscatoris). Папа отримав його 18 травня 2025 року під час меси з нагоди початку свого правління.

На персні зображений апостол Петро з ключами та рибальською сіттю. Цей образ нагадує про те, що він був рибалкою до того, як став одним із найближчих учнів Ісуса, а також є символом авторитету Папи як наступника святого.

The Fisherman’s Ring, worn by Pope Leo XIV, is a traditional symbol of the Pope’s authority as the successor of Saint Peter. It represents Saint Peter’s calling as a fisherman and reminds the faithful of the Pope’s mission to guide and serve the Church. The ring is also… pic.twitter.com/HHr12vUoGC — Catholic Quotes (@CatholicQuote12) August 27, 2026

Срібний наперсний хрест

Цю реліквію він отримав у день свого обрання Папою. Його подарувала Circolo San Pietro - римська католицька організація, заснована для благодійної допомоги.

У хрест містяться реліквії чотирьох єпископів - святого Лева Великого, святого Августина, святого Томаса Віллановського та блаженного Ансельмо Поланко.

Реліквія святого Лева Великого має особливе символічне значення для нинішнього понтифіка, адже саме на честь цього Папи, який жив у V столітті, він отримав ім'я Лев XIV.

Лев XIV у срібному хресті (фото: Getty Images)

Хрест із реліквіями святого Августина

Ще одна особлива прикраса Лева XIV. Він отримав його у вересні 2023 року, коли став кардиналом. Подарунок йому зробила Генеральна курія Ордену святого Августина.

Усередині хреста містяться фрагменти кісток святого Августина, його матері - святої Моніки, а також святого Томаса Віллановського, блаженного Ансельмо Поланко та преподобного Джузеппе Бартоломео Меноккіо.

Саме цей хрест Лев XIV носив 8 травня 2025 року, коли вперше з'явився перед вірянами після обрання Папою.

Папа Римський (фото: Getty Images)