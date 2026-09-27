Папа Римский Лев XIV носит несколько особых украшений: что они означают

Папа Римский Лев XIV носит несколько символических украшений, связанных с его служением, верой и августинской традицией. Каждое из них имеет особое значение.

Кольцо Рыбака

Одним из главных символов понтификата Льва XIV является Перстень Рыбака (Anulus piscatoris). Папа получил его 18 мая 2025 года во время мессы по случаю начала своего правления.

На перстне изображен апостол Петр с ключами и рыбацкой сетью. Этот образ напоминает о том, что он был рыбаком до того, как стал одним из ближайших учеников Иисуса, а также символом авторитета Папы как преемника святого.

The Fisherman’s Ring, worn by Pope Leo XIV, is a traditional symbol of the Pope’s authority as the successor of Saint Peter. It represents Saint Peter’s calling as a fisherman and reminds the faithful of the Pope’s mission to guide and serve the Church. The ring is also… pic.twitter.com/HHr12vUoGC — Catholic Quotes (@CatholicQuote12) August 27, 2026

Серебряный крест

Эту реликвию он получил в день своего избрания Папой. Его подарила Circolo San Pietro - римская католическая организация, основанная для благотворительной помощи.

В крест содержатся реликвии четырех епископов - святого Льва Великого, святого Августина, святого Томаса Виллановского и блаженного Ансельмо Поланко.

Реликвия святого Льва Великого имеет особое символическое значение для нынешнего понтифика, ведь именно в честь этого Папы, жившего в V веке, он получил имя Лев XIV.

Лев XIV в серебряном кресте (фото: Getty Images)

Крест с реликвиями святого Августина

Еще одно особое украшение Льва XIV - золотой крест с реликвиями святых. Он получил его в сентябре 2023 года, когда стал кардиналом. Подарок ему преподнесла Генеральная курия Ордена святого Августина.

Внутри креста содержатся фрагменты костей святого Августина, его матери - святой Моники, а также святого Томаса Виллановского, блаженного Ансельмо Поланко и преподобного Джузеппе Бартоломео Меноккио.

Именно этот крест Лев XIV носил 8 мая 2025 года, когда впервые предстал перед верующими после избрания Папой.

Папа Римский (фото: Getty Images)