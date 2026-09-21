Для любителів дизайнів: три трендові ідеї манікюру на осінь 2026
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Стиль

Для любителів дизайнів: три трендові ідеї манікюру на осінь 2026

Мода відходить від однозначного тренду на однотонне покриття і дозволяє фантазії розгулятись.

Автор: Дарʼя Михайловська
Фото: Тренди в манікюрі восени 2026 (фото: Getty Images)
Дата: 21 вересня 2026

В цьому сезоні тренди на манікюр балансують між двома крайностями: з одного боку топ-тренд – це ультра-короткі натуральні нігті без покриття, а з іншого актуальні цікаві нігті, з дизайном, малюнками та камінчиками. Очевидно, мода націлена на самовираження, щоб кожен міг почуватися комфортно і стильно.

Для тих, хто все ж бажає поекспериментувати з дизайном нігтів, є де розгулятись і обрати цікаві варіанти для себе. Wave RBC.ua розповідає про три трендові дизайни манікюру, які можна повторити цієї осені.

Крапочки

З таким дизайном можна “погратись” – зміксувати цікаві кольори, зробити крапочки різного розміру, в рандомних місцях на нігтях тощо. Також можна обрати мінімалізм – зупинитись на спокійних кольорах і додати по одній крапочці біля кутикули, якщо ви не готові до занадто привертаючого увагу дизайну.

Анімалістичний принт

Він зараз всюди і манікюр не виняток. Черепаховий, леопардовий, зебра, корова – всі ці принти зараз неймовірно трендові і добре поєднуються з осінніми луками. Обирайте більш мʼякі, не контрастні та делікатні малюнки.

Мікс

Цей варіант для найсміливіших та тих, хто ніколи не може визначитись, який же дизайн сьогодні зробити. Тепер і не потрібно, адже цього сезону в тренді манікюр-мікс. Можна поєднати одразу кілька кольорів, ефектів та малюнків – наприклад, тваринний принт, “хромований” ефект та звичайне покриття. Також десь можна додати стрази, камінчики або золоту поталь. Проте кольори все ж краще обрати близькі один до одного, щоб манікюр виглядав гармонійно.

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