Для любителей дизайнов: три трендовых идеи маникюра на осень 2026

Для тех, кто все же хочет поэкспериментировать с дизайном ногтей, есть где разгуляться и выбрать интересные варианты для себя. Wave RBC.ua рассказывает о трех трендовых дизайнах маникюра, которые можно повторить этой осенью.

В этом сезоне тренды на маникюр балансируют между двумя крайностями: с одной стороны топ-тренд – это ультракороткие натуральные ногти без покрытия, а с другой актуальные интересные ногти, с дизайном, рисунками и камешками. Очевидно, мода нацелена на самовыражение, чтобы каждый мог чувствовать себя комфортно и стильно.

Точки

С таким дизайном можно "поиграть" - смиксовать интересные цвета, сделать точечки разного размера, в рандомных местах на ногтях и т.д. Также можно выбрать минимализм – остановиться на спокойных цветах и добавить по одной точке возле кутикулы, если вы не готовы к чересчур привлекающему внимание дизайну.

Анималистический принт

Он сейчас повсюду и маникюр не исключение. Черепаховый, леопардовый, зебра, корова – все эти принты сейчас невероятно трендовые и хорошо сочетаются с осенними луками. Выбирайте более мягкие, не контрастные и деликатные рисунки.

Микс

Этот вариант для самых смелых и тех, кто никогда не может определиться, какой дизайн сегодня сделать. Теперь и не нужно, ведь в этом сезоне в тренде маникюр-микс. Можно совместить сразу несколько цветов, эффектов и рисунков – например, животный принт, хромированный эффект и обычное покрытие. Также где-то можно добавить стразы, камешки или золотую поталь. Однако цвета все же лучше выбрать близкие друг другу, чтобы маникюр выглядел гармонично.