Кім Кардаш'ян з'явилася у силіконовій сукні від Schiaparelli на прем'єрі в Мехіко

Який образ обрала Кім Кардаш'ян для прем'єри в Мехіко

Зірка реаліті продовжує промокампанію другого сезону серіалу "Усі засоби хороші"/"Все чесно" (All’s Fair). Цього разу вона підкорила появою на прем'єрі в Soho House у Мехіко.

Для заходу Кім обрала сукню з колекції Schiaparelli Haute Couture сезону осінь-зима 2026-2027, створеної дизайнером Деніелом Роузберрі.

Модель була виготовлена з білого рідкого силікону, залитого вручну. Вона мала корсетний верх із глибоким декольте та спідницю, яку оздобили вирізаними торочками. Під низом також проглядалася прозора тканина з дрібними чорними паєтками.

Волосся Кардаш'ян залишила розпущеним і прямим, а макіяж доповнила темним смокі-айс і нюдовою помадою.

Кім Кардаш'ян у Schiaparelli (фото: Getty Images)

Хто працює зі стилем Кім Кардаш'ян

У вересні стало відомо про співпрацю зірки зі стилістом Зендеї Лоу Роучем. Тоді Кім підкорила появою в архівному образі від Saint Laurent.

У нових виходах з нагоди промотуру серіалу також помітна рука усім відомого "архітектора іміджу". Так, на прем'єрі в Римі Кардаш'ян з'явилася в ефектній леопардовій сукні, а згодом у незвичному весільному образі від Galia Lahav.

Раніше в інтерв'ю People Роуч розповів про співпрацю з зіркою. За його словами, Кім знає, чого хоче, але водночас дає йому простір для творчості. Він назвав роботу з нею дуже приємним і цікавим досвідом.