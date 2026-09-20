Кім Кардаш'ян стала клієнткою стиліста Зендеї: який образ він їй підібрав

Кім Кардаш'ян стала новою клієнткою Лоу Роуча - стиліста, який багато років працює із Зендеєю. Їхнім першим спільним результатом став образ для відкриття Lucas Museum of Narrative Art у Лос-Анджелесі.

Що відомо про модний вихід зірки, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Який образ Лоу Роуч створив для Кім Кардаш'ян

Для заходу 45-річна зірка обрала архівний образ Saint Laurent сезону осінь-зима 2004 року, створений Томом Фордом. Чорну довгу сукню доповнили сережки Oscar Heyman та каблучкою Zydo.

Модель вирізняється вишуканим золотим квітковим візерунком, має комір-стійку та невеликий виріз на грудях. Завершує дизайн високий розріз на одній нозі.

Сам стиліст підтвердив початок співпраці з Кардаш'ян в X, опублікувавши коротке повідомлення.

"Нова клієнтка", - написав він.

Лоу Роуч підтвердив співпрацю з Кардаш'ян (скриншот)

На відкритті музею також був коханий зірки Льюїс Гамільтон. 41-річний гонщик Формули-1 обрав образ від Saint Laurent авторства креативного директора бренду Ентоні Ваккарелло.

Хто такий Лоу Роуч

Американський стиліст, відомий як "архітектор іміджу". Найбільшу популярність йому принесла багаторічна співпраця із Зендеєю.

Роуч працює з акторкою з підліткового віку та створив для неї низку образів, які стали частиною її публічного іміджу. Серед останніх - поява акторки у напівпрозорій сукні Prada на церемонії "Еммі", образі від Tamara Ralph на лондонській прем'єрі "Людини-павука" та скульптурній сукні Schiaparelli на прем'єрі "Одіссеї".

Також стиліст працював із Селін Діон, Аріаною Гранде та Анею Тейлор-Джой. У 2022 році він став першим лауреатом премії CFDA Stylist Award, яку вручає Рада модельєрів Америки.

Крім того, він був суддею модного реаліті-шоу Legendary, а також приєднувався до Project Runway та RuPaul's Drag Race.

У 2024 році стиліст випустив книгу How To Build A Fashion Icon, присвячену створенню образу та роботі у фешн-індустрії.

Цієї осені також стало відомо про нове професійне призначення Роуча. ASOS оголосив його своїм першим стилістом-резидентом бренду. У межах співпраці він разом з командою ASOS працюватиме над стилізацією сезонних кампаній, модним контентом та креативними проєктами.