Кім Кардаш'ян стала клієнткою стиліста Зендеї: який образ він їй підібрав

Зірка реаліті вразила появою у вінтажній сукні від Saint Laurent
Кім Кардаш'ян стала новою клієнткою Лоу Роуча - стиліста, який багато років працює із Зендеєю. Їхнім першим спільним результатом став образ для відкриття Lucas Museum of Narrative Art у Лос-Анджелесі.
Що відомо про модний вихід зірки, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.
Для заходу 45-річна зірка обрала архівний образ Saint Laurent сезону осінь-зима 2004 року, створений Томом Фордом. Чорну довгу сукню доповнили сережки Oscar Heyman та каблучкою Zydo.
Модель вирізняється вишуканим золотим квітковим візерунком, має комір-стійку та невеликий виріз на грудях. Завершує дизайн високий розріз на одній нозі.
Сам стиліст підтвердив початок співпраці з Кардаш'ян в X, опублікувавши коротке повідомлення.
"Нова клієнтка", - написав він.
Лоу Роуч підтвердив співпрацю з Кардаш'ян (скриншот)
На відкритті музею також був коханий зірки Льюїс Гамільтон. 41-річний гонщик Формули-1 обрав образ від Saint Laurent авторства креативного директора бренду Ентоні Ваккарелло.
Американський стиліст, відомий як "архітектор іміджу". Найбільшу популярність йому принесла багаторічна співпраця із Зендеєю.
Роуч працює з акторкою з підліткового віку та створив для неї низку образів, які стали частиною її публічного іміджу. Серед останніх - поява акторки у напівпрозорій сукні Prada на церемонії "Еммі", образі від Tamara Ralph на лондонській прем'єрі "Людини-павука" та скульптурній сукні Schiaparelli на прем'єрі "Одіссеї".
Також стиліст працював із Селін Діон, Аріаною Гранде та Анею Тейлор-Джой. У 2022 році він став першим лауреатом премії CFDA Stylist Award, яку вручає Рада модельєрів Америки.
Крім того, він був суддею модного реаліті-шоу Legendary, а також приєднувався до Project Runway та RuPaul's Drag Race.
У 2024 році стиліст випустив книгу How To Build A Fashion Icon, присвячену створенню образу та роботі у фешн-індустрії.
Цієї осені також стало відомо про нове професійне призначення Роуча. ASOS оголосив його своїм першим стилістом-резидентом бренду. У межах співпраці він разом з командою ASOS працюватиме над стилізацією сезонних кампаній, модним контентом та креативними проєктами.