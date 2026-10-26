В горох та зі шлейфом: Кім Кардаш'ян обрала незвичну весільну сукню для прем'єри в Римі

Кім Кардаш'ян продовжує промотур другого сезону серіалу "Усі засоби хороши" (All’s Fair). Цього разу у Римі вона підкорила появою в чорно-білій сукні в горох від бренду Galia Lahav, яку вперше презентували на Тижні весільної моди в Нью-Йорку.

Яким був образ Кім Кардаш'ян

Для виходу на червону доріжку зірка під керівництвом стиліста Лоу Роуча обрала сукню без бретелей із осінньої колекції "One of One" від Galia Lahav 2027.

Ексклюзивне вбрання вперше представили 13 жовтня у межах Тижня весільної моди в Нью-Йорку як фінальний образ шоу.

"Єдина й неповторна Кім Кардаш'ян дебютує на червоній доріжці в культовому образі від Galia Lahav з колекції осінь 2027 року - одразу після його презентації на Тижні весільної моди в Нью-Йорку", - прокоментував вихід зірки бренд.



Чим особлива весільня сукня в горох

Вбрання вирізняється скульптурним боді із глибоким декольте та ефектними бічними вирізами, що відкривають стегна.

Верх переходить у драпіровану спідницю довжиною до підлоги. Спереду вона має вузол, а позаду розкішний шлейф.

Хоча ця сукня походить із весільної колекції, завдяки графічному принту та нестандартному крою вона ідеально підійшла для появи на червоній доріжці.

Акторка доповнила образ мінімалістичною зачіскою, зібравши волося у високий хвіст.

Додаткової ефектності кадрам додали песики, які позували поруч з Кім.



Що відомо про серіал "Усі засоби хороші"

У юридичній драмі від Раяна Мерфі Кім знімається разом із Наомі Воттс, Нісі Неш-Беттс, Сарою Полсон і Гленн Клоуз. У центрі сюжету - жіночка юридична фірма, яка спеціалізується на шлюборозлучних процесах та захисті прав жінок.

У другому сезоні на героїнь чекають нові випробування та неочікуване викриття, яка поставить компанію під загрозу. Вихід серій заплановано на 4 листопада.

Раніше ми писали, як Кріс Дженнер повторила образ Елізабет Тейлор на прем'єрі серіалу "Усі засоби хороші".