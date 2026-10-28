Ким Кардашьян появилась в силиконовом платье от Schiaparelli на премьере в Мехико

Какой образ выбрала Ким Кардашьян для премьеры в Мехико

Звезда реалити продолжает промокампанию второго сезона сериала "Все средства хороши"/"Все честно" (All’s Fair) . В этот раз она покорила появлением на премьере в Soho House в Мехико.

Для мероприятия Ким выбрала платье из коллекции Schiaparelli Haute Couture сезона осень-зима 2026-2027, созданной дизайнером Дэниелом Роузберри.

Модель была изготовлена из белого жидкого силикона, залитого вручную. Она имела корсетный верх с глубоким декольте и юбку, украшенную вырезанными тарочками. Под низом также просматривалась прозрачная ткань с мелкими черными пайетками.

Волосы Кардашьян оставили распущенными и прямыми, а макияж дополнила темным смоки-айс и безыскусной помадой.

Ким Кардашьян в Schiaparelli (фото: Getty Images)

Кто работает со стилем Ким Кардашьян

В сентябре стало известно о сотрудничестве звезды со стилистом Зендеем Лоу Роучем. Тогда Ким покорила появлением в архивном образе от Saint Laurent.

В новых выходах по случаю промотура сериала также видна рука всем известного "архитектора имиджа". Так, на премьере в Риме Кардашьян появилась в эффектном леопардовом платье, а потом в необычном свадебном образе от Galia Lahav.

Ранее в интервью People Роуч рассказал о сотрудничестве со звездой. По его словам, Ким знает, чего хочет, но в то же время дает ему пространство для творчества. Он назвал работу с ней очень приятным и увлекательным опытом.