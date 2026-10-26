Ким Кардашян вышла на красную дорожку в эффектном леопардовом платье от Yves Saint Laurent

Ким Кардашьян привлекла внимание на красной дорожке премьеры сериала "Все честно" (All's Fair), состоявшейся в рамках 21 Римского кинофестиваля в Италии. Для выхода знаменитость выбрала эффектный образ с хищным принтом.

Wave RBC.UA сообщает, что основой образа стало винтажное платье Yves Saint Laurent из коллекции Haute Couture сезона осень-зима 1998 года.

Эффектный леопардовый образ

Длинный наряд с леопардовым узором имел открытые плечи, корсетный верх и глубокое декольте в форме сердца. Центральным акцентом стала черная шнуровка, проходившая передней частью платья от груди до бедер и завершавшаяся декоративными кистями.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Обжатая модель подчеркивала фигуру Кардашьян, а расклешенное деление формировало характерную линию "русалка". В то же время анималистический принт придавал образу выразительности, а корсетные детали придавали ему драматическое настроение.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Отдельное внимание Ким уделила стилизации нарядов. К платью она добавила полупрозрачную накидку в тон, которую сначала оставила на плечах, а потом подняла над головой.

Позируя перед камерами, знаменитость расправляла легкую ткань руками, демонстрируя ее объем и создавая эффектную композицию на красной дорожке.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Образ завершили черные остроносые туфли на высоком каблуке. Волосы Кардашян собрала в высокий гладкий хвост, а в макияже сделала акцент на длинных ресницах и помаде нюдового оттенка.

Ким Кардашян не боится экспериментировать с модой и регулярно выбирает для публичных выходов яркие и смелые образы.

Знаменитость любит подчеркивать силуэт с помощью корсетов, платьев и выразительных вырезов, а также делает ставку на фактурные ткани, необычные детали и эффектные аксессуары.

Ее выходы нередко напоминают настоящие модные перформансы, в которых важную роль играет не только сам наряд, но и способ его подачи. Появление в Риме в винтажном леопардовом платье Yves Saint Laurent с драматической накидкой стало еще одним подтверждением того, что Кардашян предпочитает образы с характером.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)