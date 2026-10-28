Кім Кардаш'ян з'явилася у силіконовій сукні від Schiaparelli на прем'єрі в Мехіко
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Стиль

Кім Кардаш'ян з'явилася у силіконовій сукні від Schiaparelli на прем'єрі в Мехіко

Вбрання вирізнялося глибоким декольте, скульптурним корсетом та спідницею з торочками

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Кім Кардаш'ян (фото: Getty Images)
Дата: 28 жовтня 2026

Кім Кардаш'ян продовжує тішити модними виходами під керівництвом стиліста Лоу Роуча. Цього разу вона підкорила появою у сукні з незвичайною фактурою та сміливим декольте від Schiaparelli.

Яким був образ зірки, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Який образ обрала Кім Кардаш'ян для прем'єри в Мехіко

Зірка реаліті продовжує промокампанію другого сезону серіалу "Усі засоби хороші"/"Все чесно" (All’s Fair). Цього разу вона підкорила появою на прем'єрі в Soho House у Мехіко.

Для заходу Кім обрала сукню з колекції Schiaparelli Haute Couture сезону осінь-зима 2026-2027, створеної дизайнером Деніелом Роузберрі.

Модель була виготовлена з білого рідкого силікону, залитого вручну. Вона мала корсетний верх із глибоким декольте та спідницю, яку оздобили вирізаними торочками. Під низом також проглядалася прозора тканина з дрібними чорними паєтками.

Волосся Кардаш'ян залишила розпущеним і прямим, а макіяж доповнила темним смокі-айс і нюдовою помадою.

Кім Кардаш'ян з'явилася у силіконовій сукні від Schiaparelli на прем'єрі в Мехіко
Кім Кардаш'ян у Schiaparelli (фото: Getty Images)

Хто працює зі стилем Кім Кардаш'ян

У вересні стало відомо про співпрацю зірки зі стилістом Зендеї Лоу Роучем. Тоді Кім підкорила появою в архівному образі від Saint Laurent.

У нових виходах з нагоди промотуру серіалу також помітна рука усім відомого "архітектора іміджу". Так, на прем'єрі в Римі Кардаш'ян з'явилася в ефектній леопардовій сукні, а згодом у незвичному весільному образі від Galia Lahav.

Раніше в інтерв'ю People Роуч розповів про співпрацю з зіркою. За його словами, Кім знає, чого хоче, але водночас дає йому простір для творчості. Він назвав роботу з нею дуже приємним і цікавим досвідом.

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