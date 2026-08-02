Які окуляри обирають цього сезону

Дизайнери роблять ставку на виразні форми, масивні силуети та впізнавані ретро-мотиви, які повертаються в оновленому вигляді.

Детальніше про це читайте у матеріалі Wave RBC.UA

У CELINE, Miu Miu, Gucci, Tom Ford та інших домінують одразу кілька ключових напрямів - від “масок” до витончених металевих конструкцій і жіночних cat-eye форм.

Масивні круглі окуляри: головний акцент сезону

Одним із найпомітніших трендів стали великі круглі окуляри з масивною оправою. Такі моделі активно з’являлися на показах CELINE та Miu Miu, де їх подали як ключовий елемент образу.

Цей формат залишається актуальним і в масовому сегменті: бренди продовжують розширювати лінійки подібних моделей, пропонуючи як класичні чорні варіанти, так і більш сміливі кольорові рішення. Візуально це аксесуар, який формує весь образ - від міського casual до більш fashion-луків.

Оверсайз "маска": тренд, який не здає позицій

Окуляри-”маска” залишаються з нами ще з попередніх сезонів, але у 2026 році їх стало ще більше. Подібні моделі представлені у колекціях Phoebe, Gucci та Tom Ford.

Їхня особливість - максимальне перекриття обличчя та футуристичний вигляд. Саме тому цей формат часто обирають для streetstyle-образів та подорожей. У модній індустрії такі окуляри вже давно стали символом “великого міського стилю”, де аксесуар грає роль головного акценту.

Трендові окуляри 2026 (колаж Wave RBC.UA)

Cat-eye: жіночна класика знову в грі

Окуляри форми “кішечки” знову повернулися в топ трендів. Цей силует залишається одним із найбільш універсальних - він підкреслює риси обличчя та додає образу легкої ретро-елегантності.

Особливо активно цей стиль підтримує Saint Laurent, який вже кілька сезонів поспіль переосмислює класичні форми. Cat-eye окуляри легко поєднуються як із базовими футболками, так і з більш елегантними образами.

Овальні форми: вплив кіно та попкультури

Окремий тренд сезону - витягнуті овальні окуляри, які стали популярними після появи в кіно та серіалах. Саме попкультура знову задає моду на аксесуари, повертаючи в гардероби естетику 90-х.

Такі моделі представлені у багатьох брендів у різних цінових категоріях. Наприклад, деякі дизайнерські варіанти оцінюються приблизно від $500 і вище, однак ринок мас-маркету також пропонує доступні альтернативи з подібною формою.

Трендові окуляри 2026 (колаж Wave RBC.UA)

Тонкий метал і "невагомі" оправи

Ще один помітний напрям - окуляри з тонкою металевою оправою. Вони створюють ефект легкості та мінімалізму, майже “невагомого” аксесуара.

На подіумах такі моделі з’являлися у різних інтерпретаціях - від класичних круглих до геометричних форм. Їхня головна перевага - універсальність і здатність доповнювати будь-який образ без перевантаження стилю.

Пластик і різноманіття форм

Окрім мінімалізму, дизайнери активно використовують і масивні пластикові оправи. У 2026 році в моді максимальна свобода форм: від класичних прямокутних до експериментальних варіантів.

Такі окуляри залишаються одним із найпомітніших елементів streetstyle та активно використовуються для створення яскравих літніх образів.