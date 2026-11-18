Український бренд GUNIA Project представив різдвяну колекцію "Рябчик" у паризькому універмазі Printemps Haussmann. З цієї нагоди там відкрили тимчасовий простір, де відвідувачі можуть познайомитися з виробами бренду.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram бренду.

Що відомо про різдвяний поп-ап GUNIA в Парижі

Тимчасовий простір бренду працюватиме з 10 листопада до 4 січня. Він розташований на третьому поверсі універмагу Printemps Haussmann.

У поп-апі представили добірку виробів із різдвяної колекції "Рябчик". Серед них - керамічні предмети, прикраси та аксесуари.

За словами бренду, лінійка натхненна рідкісними українськими вишитими рушниками.

"Серед них - персоналізований рушник із Чернігівщини, присвячений вірному сімейному собаці. Його образ в українській традиції символізує відданість, захист та інтуїцію", - зазначили в дописі.

Відвідати простір можуть як мешканці Парижа, так і туристи, які хочуть познайомитися з українським дизайном під час різдвяного сезону.

Що відомо про GUNIA Project

Український бренд був заснований у 2019 році дизайнерками Наталією Каменською та Марією Гаврилюк. Його концепція базується на дослідженні української культурної спадщини, народного мистецтва та традиційних ремесел.

В асортименті є кераміка, прикраси, одяг, аксесуари та предмети декору. Бренд також співпрацює з понад 150 майстрами з різних регіонів України, підтримуючи ручне виробництво та локальні ремісничі традиції.