Головна fashion-колаборація осені: Zara випускає колекцію Джона Гальяно

Zara оголосила дату дебюту першої колекції, створеної у співпраці з британським дизайнером Джоном Гальяно. Лінійка під назвою Re{form} надійде у продаж 1 жовтня.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційне повідомлення Zara .

Що відомо про колекцію

Співпраця Zara та Джона Гальяно розрахована на два роки й передбачає випуск сезонних колекцій.

У межах проєкту дизайнер переосмислюватиме речі з архівів бренду, надаючи знайомим моделям нового звучання.

Перший дроп отримав назву Re{form}. Детальний склад колекції та повний лукбук компанія поки не оприлюднила.

Чому дата запуску привернула увагу

Колекція вийде 1 жовтня - у розпал Тижня моди в Парижі. FashionUnited звертає увагу, що Zara фактично протиставляє свій запуск одному з ключових днів міжнародного модного календаря.

Партнерство також знаменує повернення Гальяно до великого публічного модного проєкту після завершення його роботи в Maison Margiela у 2024 році.

Раніше дизайнер очолював Givenchy та Dior, а його колекції неодноразово ставали одними з найобговорюваніших подій індустрії.

Джон Гальяно (фото: Getty Images)

Для Zara колаборація з Гальяно стала частиною стратегії з посилення дизайнерського напряму та наближення бренду до преміального сегмента.