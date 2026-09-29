Главная fashion-коллаборация осени: Zara выпускает коллекцию Джона Гальяно

Zara объявила дату дебюта первой коллекции, созданной в сотрудничестве с британским дизайнером Джоном Гальяно. Линейка под названием Re{form} поступит в продажу 1 октября.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальное сообщение Zara .

Что известно о коллекции

Сотрудничество Zara и Джона Гальяно рассчитано на два года и предполагает выпуск сезонных коллекций.

В рамках проекта дизайнер будет осмысливать вещи из архивов бренда, придавая знакомым моделям новое звучание.

Первый дроп получил название Re{form}. Подробный состав коллекции и полный лукбук пока не обнародовала компания.

Почему дата запуска привлекла внимание

Коллекция выйдет 1 октября - в разгар Недели моды в Париже. FashionUnited обращает внимание, что Zara фактически противопоставляет свой запуск одному из ключевых дней международного модного календаря.

Партнерство также знаменует возвращение Гальяно в большой публичный модный проект после завершения его работы в Maison Margiela в 2024 году.

Ранее дизайнер возглавлял Givenchy и Dior, а его коллекции не раз становились одними из самых обсуждаемых событий индустрии.

Джон Гальяно (фото: Getty Images)

Для Zara коллаборация из Гальяно стала частью стратегии по усилению дизайнерского направления и приближению бренда к премиальному сегменту.