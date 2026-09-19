Giorgio Armani випустив осінню колекцію для собак: пальта, светри й аксесуари за сотні євро

Giorgio Armani продовжує співпрацю з італійським брендом Poldo Dog Couture. Цього разу компанії представили нову колекцію для собак сезону осінь 2026, у якій фірмову естетику модного дому поєднали з функціональними речами для домашніх улюбленців.

Wave RBC.UA розповідає про новинки з посиланням на офіційний сайт Giorgio Armani .

Що увійшло до колекції

Нова лінійка стала черговим продовженням співпраці двох італійських брендів, які поступово створюють цілий гардероб для собак.

Цього сезону акцент зробили на більш технічних і практичних матеріалах, але зберегли впізнавану стриману естетику Giorgio Armani.

До колекції увійшли светр із фірмовим монограмним візерунком, нейлонове пальто, дощовик, шлейки, нашийники та повідці.

Для подорожей і дому бренди також підготували портативну миску, шкіряний тримач для неї, дорожній килимок та футляр для пакетів.

Одним із головних кольорових поєднань стали відтінки Avio та Lime, до яких додали класичний темно-синій Armani Blue.

За задумом брендів, поєднання блакитного та лаймового відсилає до традиційної палітри азійської культури та створює контраст між Сходом і Заходом - мотив, який неодноразово з'являвся в естетиці Armani.

Пальто за 390 євро і нашийник за 225

Ціни відповідають люксовому статусу колаборації.

Наприклад, двостороннє нейлонове пальто для собаки коштує 390 євро. Воно має застібку-блискавку біля шиї, логотип GA у тон і може носитися з обох боків.

Нашийник із декоративною банданою продають за 225 євро, а повідець із металевою фурнітурою та логотипом Giorgio Armani - за 210 євро.

Тримач для миски коштує 350 євро.

Більшість речей представлені у різних розмірах - від XS до XL, щоб вони підходили собакам різних порід і комплекцій.

Не перша колекція для чотирилапих

Giorgio Armani та Poldo Dog Couture співпрацюють уже не перший сезон.

З кожною новою капсулою бренди розширюють асортимент: від базового одягу та аксесуарів для прогулянок до лежанок, дорожніх килимків і предметів для дому.

На офіційному сайті Armani цю співпрацю описують як окремий "всесвіт" для чотирилапих, де речі для прогулянок, ігор і повсякденного життя поєднують функціональність із характерною для Giorgio Armani стриманою елегантністю.

Нова осіння колекція вже доступна онлайн та у вибраних бутиках у Європі, США й Азії.