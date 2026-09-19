Giorgio Armani выпустил осеннюю коллекцию для собак: пальто, свитера и аксессуары за сотни евро

В капсулу вошли не только одежда для четырехлапых, но и поводки, ошейники, дорожные коврики, миски и другие вещи для ежедневных прогулок
Giorgio Armani продолжает сотрудничать с итальянским брендом Poldo Dog Couture. В этот раз компании представили новую коллекцию для собак сезона осень 2026 года, в которой фирменную эстетику модного дома соединили с функциональными вещами для домашних любимцев.
Wave RBC.UA рассказывает о новинках со ссылкой на официальный сайт Giorgio Armani.
Новая линейка стала очередным продолжением сотрудничества двух итальянских брендов, постепенно создающих целый гардероб для собак.
В этом сезоне акцент сделали на более технических и практичных материалах, но сохранили узнаваемую сдержанную эстетику Giorgio Armani.
В коллекцию вошли свитер с фирменным монограммным узором, нейлоновое пальто, дождевик, лямки, ошейники и поводки.
Для путешествий и дома бренды также подготовили портативную миску, кожаный держатель для нее, дорожный коврик и футляр для пакетов.
Одним из главных цветовых сочетаний стали оттенки Avio и Lime, в которые добавили классический темно-синий Armani Blue.
По замыслу брендов, сочетание голубого и лаймового отсылает к традиционной палитре азиатской культуры и создает контраст между Востоком и Западом – мотив, неоднократно появлявшийся в эстетике Armani.
Цены соответствуют люксовому статусу коллаборации.
К примеру, двустороннее нейлоновое пальто для собаки стоит 390 евро. Оно имеет застежку-молнию у шеи, логотип GA в тон и может носиться по бокам.
Ошейник с декоративной банданой продают за 225 евро, а поводок с металлической фурнитурой и логотипом Giorgio Armani - за 210 евро.
Держатель для плошки стоит 350 евро.
Большинство вещей представлены в разных размерах - от XS до XL, чтобы они подходили собакам разных пород и комплекций.
Giorgio Armani и Poldo Dog Couture сотрудничают уже не первый сезон.
С каждой новой капсулой бренды расширяют ассортимент: от базовой одежды и прогулочных аксессуаров до лежанок, дорожных ковриков и предметов для дома.
На официальном сайте Armani это сотрудничество описывают как отдельную "вселенную" для четвероногих, где вещи для прогулок, игр и повседневной жизни сочетают функциональность с характерной для Giorgio Armani сдержанной элегантностью.
Новая осенняя коллекция доступна онлайн и в выбранных бутиках в Европе, США и Азии.