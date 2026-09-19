Giorgio Armani выпустил осеннюю коллекцию для собак: пальто, свитера и аксессуары за сотни евро

Giorgio Armani продолжает сотрудничать с итальянским брендом Poldo Dog Couture. В этот раз компании представили новую коллекцию для собак сезона осень 2026 года, в которой фирменную эстетику модного дома соединили с функциональными вещами для домашних любимцев.

Wave RBC.UA рассказывает о новинках со ссылкой на официальный сайт Giorgio Armani .

Что вошло в коллекцию

Новая линейка стала очередным продолжением сотрудничества двух итальянских брендов, постепенно создающих целый гардероб для собак.

В этом сезоне акцент сделали на более технических и практичных материалах, но сохранили узнаваемую сдержанную эстетику Giorgio Armani.

В коллекцию вошли свитер с фирменным монограммным узором, нейлоновое пальто, дождевик, лямки, ошейники и поводки.

Для путешествий и дома бренды также подготовили портативную миску, кожаный держатель для нее, дорожный коврик и футляр для пакетов.

Одним из главных цветовых сочетаний стали оттенки Avio и Lime, в которые добавили классический темно-синий Armani Blue.

По замыслу брендов, сочетание голубого и лаймового отсылает к традиционной палитре азиатской культуры и создает контраст между Востоком и Западом – мотив, неоднократно появлявшийся в эстетике Armani.

Пальто за 390 евро и ошейник за 225

Цены соответствуют люксовому статусу коллаборации.

К примеру, двустороннее нейлоновое пальто для собаки стоит 390 евро. Оно имеет застежку-молнию у шеи, логотип GA в тон и может носиться по бокам.

Ошейник с декоративной банданой продают за 225 евро, а поводок с металлической фурнитурой и логотипом Giorgio Armani - за 210 евро.

Держатель для плошки стоит 350 евро.

Большинство вещей представлены в разных размерах - от XS до XL, чтобы они подходили собакам разных пород и комплекций.

Не первая коллекция для четырехлапых

Giorgio Armani и Poldo Dog Couture сотрудничают уже не первый сезон.

С каждой новой капсулой бренды расширяют ассортимент: от базовой одежды и прогулочных аксессуаров до лежанок, дорожных ковриков и предметов для дома.

На официальном сайте Armani это сотрудничество описывают как отдельную "вселенную" для четвероногих, где вещи для прогулок, игр и повседневной жизни сочетают функциональность с характерной для Giorgio Armani сдержанной элегантностью.

Новая осенняя коллекция доступна онлайн и в выбранных бутиках в Европе, США и Азии.