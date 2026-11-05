Gaptuvalnya презентувала осінньо-зимову колекцію "Троянди на пероні": як вона виглядає

Український бренд Gaptuvalnya представив нову колекцію одягу та аксесуарів, натхненну ретропіснею 1960-х років про кохання, розлуку та зустрічі. У ній поєднали традиційні орнаменти, вишивку хрестиком і насичені кольори.

Чим надихалася Gaptuvalnya

Колекція була присвячена Дню залізничника. У ній перон став символом місця зустрічей і прощань, де перетинаються особисті історії людей. Бренд проводить паралель із сучасними реаліями, коли через евакуації, затримки та постійні зміни маршрутів розлуки й очікування стали частиною повсякденного життя.

Назви моделей також відсилають до рядків пісні "Троянди на пероні". Серед них - "Панна", яка жбурнула квіти, "Зустрічі", що плачуть, "Поцілунки", які хтось дарує комусь, і "Троянди", що кричать до людей пелюстками.



Які речі увійшли до колекції

У лінійці простежується характерний для бренду напрям із монохромними орнаментами "білим по білому". Водночас там з'явилися червоногарячі та темні відтінки, а серед матеріалів - льон, оксамит і вовна.

Однією з основних деталей стали поздовжні рельєфні орнаменти, виконані в техніці хрестик. Вони нагадують довгі лінії залізничних перонів, уздовж яких люди чекають на рідних, друзів і коханих.

Між орнаментами розмістили зображення троянд, що символізують почуття, які зберігаються попри відстань і тривогу.

До асортименту увійшли блузи та сукні з мереживними комірцями й нарукавниками. Завдяки вшитим ремінцям їхню форму можна змінювати.

Також бренд представив кептарики у трьох варіантах - вкороченому, з баскою та з кишенями. Колекцію доповнили подовжена спідниця, вовняні кептарики й аксесуари - баска, хустки та кишенька.