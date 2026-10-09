Ентоні Ваккарелло йде з Saint Laurent: дизайнер був з брендом 10 років

Бельгійський дизайнер Ентоні Ваккарелло залишає французький модний дім Saint Laurent після десяти років роботи на посаді креативного директора. Wave RBC.UA повідомляє, що за цей час він сформував упізнаваний стиль бренду, переосмисливши його знаковий крій і паризьку естетику.

Ваккарелло очолив Saint Laurent у 2016 році

Відтоді дизайнер розвивав спадщину модного дому, поєднуючи характерний силует, чіткі лінії та чуттєвість із сучасним поглядом на французьку моду.

Під його керівництвом Saint Laurent також розширив свою присутність за межами подіумів, зміцнивши зв’язок із кінематографом і культурою.

Остання колекція Ваккарелло

Останньою колекцією Ваккарелло для бренду стала лінійка весна-літо 2027, яку він представив у Парижі. Показ відбувся на тлі Ейфелевої вежі. У колекції переважали золоті відтінки, а фінальні образи були виконані в чорному кольорі.

Особливого настрою вечору додав виступ французької акторки Шарлотти Генсбур, яка з’явилася на фіналі шоу. Тепер цей показ сприймається як завершення десятирічного етапу Ваккарелло в Saint Laurent.

Модний дім поки не оголосив, хто стане наступним на посаді креативного директора.