Энтони Ваккарелло уходит из Saint Laurent: дизайнер был с брендом 10 лет

Бельгийский дизайнер Энтони Ваккарелло покидает французский модный дом Saint Laurent после десяти лет работы в должности креативного директора. Wave RBC.UA сообщает, что за это время он сформировал узнаваемый стиль бренда, переосмыслив его знаковый крой и парижскую эстетику.

Ваккарелло возглавил Saint Laurent в 2016 году

С этого момента дизайнер развивал наследие модного дома, сочетая характерный силуэт, четкие линии и чувственность с современным взглядом на французскую моду.

Под его руководством Saint Laurent также расширил свое присутствие вне подиумов, укрепив связь с кинематографом и культурой.

Последняя коллекция Ваккарелло

Последней коллекцией Ваккарелло для бренда стала линейка весна-лето 2027 года, которую он представил в Париже. Показ прошел на фоне Эйфелевой башни. В коллекции преобладали золотые оттенки, а финальные образы были исполнены в черном цвете.

Особое настроение вечеру добавило выступление появившейся на финале шоу французской актрисы Шарлотты Генсбур. Теперь этот показ рассматривается как завершение десятилетнего этапа Ваккарелло в Saint Laurent.

Модный дом пока не объявил, кто станет следующим на должности креативного директора.