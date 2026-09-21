Донателла Версаче запускає новий бренд про моду та красу

Донателла Версаче розпочинає новий етап кар'єри після майже трьох десятиліть роботи у Versace. Wave RBC.UA повідомляє, що 21 вересня дизайнерка оголосила про запуск нового fashion і beauty-бізнесу у партнерстві з американською компанією Revolve Group. У спільному підприємстві вона обійме посаду головної креативної директорки.

Коли буде запуск продукту

Назву нового бренду поки не розкривають. Відомо, що перший запуск буде пов'язаний із beauty-категорією, а деталі про бренд і перші продукти компанія планує представити найближчими місяцями. За даними Vogue, запуск продуктів очікується у 2027 році.

"Я завжди надихалася наступним поколінням - у музиці, кіно, мистецтві й, звичайно, моді", - заявила Версаче.

За її словами, новий проєкт дасть їй можливість працювати з молодшою аудиторією по-новому - через моду та красу.

У новому бізнесі Донателла відповідатиме за креативне бачення, айдентику, продукти, колаборації та загальний культурний напрям. Revolve, зі свого боку, забезпечуватиме технологічну платформу, операційну інфраструктуру, маркетинг, споживчу аналітику та доступ до міжнародної аудиторії.

Донателла Версаче (фото: instagram.com/Donatella_Versace)

Перший етап запуску охопить США, Латинську Америку, Азійсько-Тихоокеанський регіон та Близький Схід. У компанії також наголошують, що хочуть створити не лише магазин, а цифрову платформу, яка поєднуватиме моду, красу, розваги, контент, креаторів і спільноту.

Що це дасть Revolve

Для Revolve це не перший проєкт у сфері beauty. У II кварталі 2026 року компанія повідомляла про запуск косметичного продукту Grow-Good, створеного у партнерстві з Cardi B.

За цей же квартал чисті продажі Revolve Group становили $347,4 млн, що на 12% більше, ніж роком раніше.

Донателла Версаче запускає новий бренд (фото: instagram.com/Donatella_Versace)

Новий проєкт стане першим великим самостійним креативним бізнесом Донателли після її переходу від ролі креативної директорки Versace до статусу головної амбасадорки бренду у 2025 році. У березні 2025 року стало відомо, що її на посаді креативного директора Versace замінить Дario Вітале.

Донателла очолила творчу частину Versace після смерті свого брата Джанні у 1997 році й протягом майже трьох десятиліть була однією з ключових фігур у формуванні сучасного образу бренду. Тепер дизайнерка використовуватиме власне ім'я та творче бачення вже в окремому проєкті, створеному разом із Revolve.