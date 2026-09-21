Донателла Версаче запускает новый бренд о моде и красоте
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Стиль

Донателла Версаче запускает новый бренд о моде и красоте

Дизайнер объединилась с Revolve Group и уже готовит первые продукты в сфере красоты.

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Донателла Версаче (фото: Getty Images)
Дата: 21 сентября 2026

Донателла Версаче начинает новый этап карьеры после трех десятилетий работы в Versace. Wave RBC.UA сообщает, что 21 сентября дизайнерка объявила о запуске нового fashion и beauty-бизнеса в партнерстве с американской компанией Revolve Group. В совместном предприятии она занимает должность главного креативного директора.

Когда будет запуск продукта

Название нового бренда пока не раскрывают. Известно, что первый запуск будет связан с beauty-категорией, а детали о бренде и первых продуктах компания планирует представить в ближайшие месяцы. По данным Vogue, запуск продуктов ожидается в 2027 году.

"Я всегда вдохновлялась следующим поколением - в музыке, кино, искусстве и, конечно, моде", - заявила Версаче.

По ее словам, новый проект даст ей возможность работать с младшей аудиторией по-новому - через моду и красоту.

В новом бизнесе Донателла будет отвечать за креативное видение, айдентику, продукты, коллаборации и общее культурное направление. Revolve, со своей стороны, обеспечит технологическую платформу, операционную инфраструктуру, маркетинг, потребительскую аналитику и доступ к международной аудитории.

Донателла Версаче запускает новый бренд о моде и красотеДонателла Версаче (фото: instagram.com/Donatella_Versace)

Первый этап запуска охватит США, Латинскую Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. В компании также отмечают, что хотят создать не только магазин, но и цифровую платформу, которая будет сочетать моду, красоту, развлечения, контент, креаторов и сообщество.

Что это даст Revolve

Для Revolve это не 1-ый проект в сфере beauty. Во II квартале 2026 года компания сообщала о запуске косметического продукта Grow-Good, созданного в партнерстве с Cardi B.

За этот же квартал чистые продажи Revolve Group составили $347,4 млн, что на 12% больше, чем годом ранее.

Донателла Версаче запускает новый бренд о моде и красотеДонателла Версаче запускает новый бренд (фото: instagram.com/Donatella_Versace)

Новый проект станет первым крупным самостоятельным креативным бизнесом Донателлы после ее перехода от роли креативного директора Versace к статусу главной амбасадорки бренда в 2025 году. В марте 2025 г. стало известно, что ее в должности креативного директора Versace заменит Дario Витале.

Донателла возглавила творческую часть Versace после смерти своего брата Джанни в 1997 году и почти три десятилетия была одной из ключевых фигур в формировании современного образа бренда. Теперь дизайнер будет использовать собственное имя и творческое видение уже в отдельном проекте, созданном вместе с Revolve.

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