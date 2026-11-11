Dior показав різдвяну колекцію: адвент-календар із фасадом бутика та J’adore в музичній скриньці

Бальзам із блискітками Dior Médaillon випустили у футлярі, який можна прикріпити до телефона
Dior представив святкову колекцію The Atelier of Dreams до Різдва 2026 року. До неї увійшли лімітований макіяж Cinnamon Glaze, подарункові набори Miss Dior і J’adore та адвент-календар Le 30 Montaigne із 24 сюрпризами.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram-акаунт Dior.
Адвент-календар Le 30 Montaigne має форму фірмової зірки Dior. На ньому відтворили фасад паризького бутика на авеню Монтень, 30.
За дверцятами розмістили мініатюрну кутюрну майстерню в стилі пряникового будиночка із сукнею, оздобленою квітковим візерунком.
До календаря поклали мініатюри ароматів J’adore, Miss Dior і Sauvage, помаду Rouge Dior у відтінку 999, засоби для догляду за шкірою, свічку Dior Délice та три святкові прикраси.
Музичну скриньку з J’adore l’Or теж оформили за мотивами будинку Dior на авеню Монтень.
У центрі композиції стоїть флакон аромату, який можна наповнювати повторно.
На американському сайті Dior скринька коштує 1 000 доларів, а адвент-календар - 800 доларів.
Один зі святкових наборів Miss Dior містить 50 мл парфумованої води та 75 мл молочка для тіла.
У комплекті Miss Dior Beauty Ritual туалетну воду Miss Dior Blooming Bouquet поєднали з бальзамом Dior Addict Lip Glow у відтінку 001 Pink.
Їх поклали в косметичку з бантом із літерами CD та медальйоном на застібці.
Подарункові футляри Dior прикрасив фірмовим медальйоном і золотавими деталями.
Для окремих подарунків бренд пропонує гравіювання, декоративні стрічки та ковпачки для флаконів.
До замовлення також можна додати власне повідомлення.
Для святкової лінійки Пітер Філіпс представив два образи. У Warm Glaze він поєднав відтінки кориці на повіках і нігтях із бежевою помадою з блискітками.
У Frosted Glaze використав сині й сріблясті тіні з металічним ефектом, цегляно-червону помаду з блиском і золотавий лак.
Палетку тіней Diorshow 5 Couleurs випустили у двох версіях - теплій Cinnamon Glaze та холодній Frosted Delights.
У колекції також є рідка помада Rouge Dior Sequin Liquid Duo, лак Dior Vernis і бальзам із блискітками Dior Médaillon.
До футляра бальзаму додали клейку основу, щоб його можна було закріпити на задній панелі смартфона.