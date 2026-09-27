Дав Камерон обрала для весілля сукню від Valentino: чим вона особлива

Американська акторка і співачка Дав Камерон та італійський музикант Даміано Давід нещодавно стали чоловіком і дружиною . На церемонії одруження артистка з'явилася у костюмі, а вже на подальших урочистостях у вишуканій сукні від Valentino.

Детальніше про весільний образ зірки розповідає Wave RBC.UA з посиланням на Vogue .

Що відомо про весільну сукню Дав Камерон

Весільну сукню для артистки створив креативний директор Valentino Алессандро Мікеле. Її виготовили з шовкового атласу та кількох шарів шифону. Вона має приталений корсет і довгий шлейф із напівпрозорої тканини.

На спині розташований ряд обтягнутих шовком ґудзиків, які продовжуються до кінця шлейфа. Частина з них залишена розстебнутою, завдяки чому утворився широкий розрі.

"Моїм великим бажанням було, щоб ця сукня була простою, але водночас вишуканою, і щоб у ній я почувалася собою. Вона така романтична", - зазначила Камерон.

Чотириметрова фата з кристалами

Особливою деталлю образу стала фата завдовжки чотири метри. Її виготовили з шовкового тюлю та вручну прикрасили вишитими сузір'ями з маленьких кристалів і намистин. Доповнили образ заколки для волосся від Valentino, прикрашені кристалами.

Під час примірки артистка не стримала сліз. За її словами, їй складно почуватися собою у святковій сукні, але цього разу вона одразу впізнала себе у весільному образі.

Дав Камерон недооцінила підготовку до весілля

Артистка також розповіла, що вони з Даміано не усвідомлювали, наскільки складною буде підготовка до весілля.

"Це було настільки виснажливо, я навіть не могла передбачити, наскільки божевільно все це відчуватиметься", - зізналася вона.

Що відомо про весілля Дав Камерон і Даміано Давіда

Пара одружилася 24 вересня в італійському Монтальчіно, у Тоскані. Церемонія відбулася в історичній будівлі мерії Palazzo dei Priori.

Для офіційної частини Камерон обрала білий костюм Giorgio Armani, а Давід з'явився у світлому двобортному костюмі Giuliva Heritage. На церемонії були присутні близько 30 близьких родичів і друзів.

Після розпису молодята вийшли до публіки та під оплески й вигуки присутніх поцілувалися. Потім вони вирушили до маєтку Castiglion del Bosco, де продовжили святкування.