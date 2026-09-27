Дав Камерон выбрала для свадьбы платье от Valentino: чем оно особенное

Американская актриса и певица Дав Камерон и итальянский музыкант Дамиано Давид недавно стали мужем и женой . На церемонии бракосочетания артистка появилась в костюме, а уже на дальнейших торжествах в изысканном платье от Valentino.

Подробнее о свадебном образе звезды рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на Vogue .

Что известно о свадебном платье Дав Камерон

Свадебное платье для артистки создал креативный директор Valentino Алессандро Микеле. Ее изготовили из шелкового атласа и нескольких слоев шифона. Она имеет приталенный корсет и длинный шлейф из полупрозрачной ткани.

На спине расположен ряд обтянутых шелком пуговиц, которые продолжаются до конца шлейфа. Часть из них оставлена расстегнутой, благодаря чему образовался широкий разрез.

"Моим большим желанием было, чтобы это платье было простым, но в то же время изысканным, и чтобы в нем я чувствовала себя собой. Оно такое романтичное", - отметила Камерон.

Четырехметровая фата с кристаллами

Особой деталью образа стала фата длиной в четыре метра. Ее изготовили из шелкового тюля и вручную украсили вышитыми созвездиями из маленьких кристаллов и бусин. Дополнили образ заколки для волос от Valentino, украшенные кристаллами.

Во время примерки артистка не сдержала слез. По ее словам, ей сложно чувствовать себя собой в праздничном платье, но на этот раз она сразу узнала себя в свадебном образе.

Дав Камерон недооценила подготовку к свадьбе

Артистка также рассказала, что они с Дамиано не осознавали, насколько сложной будет подготовка к свадьбе.

"Это было настолько изнурительно, я даже не могла предположить, насколько безумно все это будет ощущаться", - призналась она.

Что известно о свадьбе Дав Камерон и Дамиано Давида

Пара поженилась 24 сентября в итальянском Монтальчино, в Тоскане. Церемония прошла в историческом здании мэрии Palazzo dei Priori.

Для официальной части Камерон выбрала белый костюм Giorgio Armani, а Давид появился в светлом двубортном костюме Giuliva Heritage. На церемонии присутствовало около 30 близких родственников и друзей.

После росписи молодожены вышли к публике и под аплодисменты и крики присутствующих поцеловались. Затем они отправились в поместье Castiglion del Bosco, где продолжили празднование.