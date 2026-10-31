Брошки знову в тренді: 3 стильні варіанти на осінь

Брошки офіційно повернулись, цього сезону вони на піку моди. Це чудовий варіант додати акценту та цікавинки навіть найбільш суворому образу. Тренди на них різноманітні – від більш класичних вінтажних варіантів до цікавих та незвичних брошок-тварин.

Wave RBC.UA розповідає про 3 трендові брошки,до яких варто придивитись у цьому сезоні.