Брошки знову в тренді: 3 стильні варіанти на осінь

Цей аксесуар допоможе додати акценту та характеру образу
Брошки офіційно повернулись, цього сезону вони на піку моди. Це чудовий варіант додати акценту та цікавинки навіть найбільш суворому образу. Тренди на них різноманітні – від більш класичних вінтажних варіантів до цікавих та незвичних брошок-тварин.
Wave RBC.UA розповідає про 3 трендові брошки,до яких варто придивитись у цьому сезоні.
Один з найгучніших трендів наразі, однак замість маленьких охайних квіточок дизайнери пропонують максималізм, обʼєм та скульптурність. Обирайте масивні квіти, які точно буде помітно.
Цей тренд більш грайливий, адже замість красичних геометрих форм мода пропонує брошки у вигляді рибок, метеликів, бабок, птахів і так далі. Тут можна розгулятись і обрати варіант, найближчий до душі.
Варіант для тих, хто полюбляє вінтажну естетику – прикраси, які нагадуватимуть фамільні коштовності, наче ця брошки передавалась у вашій родині з покоління в покоління.