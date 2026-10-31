Брошки знову в тренді: 3 стильні варіанти на осінь
Головна Стиль Брошки знову в тренді: 3 стильні варіанти на осінь
Стиль

Брошки знову в тренді: 3 стильні варіанти на осінь

Цей аксесуар допоможе додати акценту та характеру образу

Автор: Дарʼя Михайловська
Фото: Брошки-квіти - один з топ-трендів сезону (фото: Getty Images)
Дата: 31 жовтня 2026

Брошки офіційно повернулись, цього сезону вони на піку моди. Це чудовий варіант додати акценту та цікавинки навіть найбільш суворому образу. Тренди на них різноманітні – від більш класичних вінтажних варіантів до цікавих та незвичних брошок-тварин.

Wave RBC.UA розповідає про 3 трендові брошки,до яких варто придивитись у цьому сезоні.

Брошки-квіти

Один з найгучніших трендів наразі, однак замість маленьких охайних квіточок дизайнери пропонують максималізм, обʼєм та скульптурність. Обирайте масивні квіти, які точно буде помітно.

Брошки у вигляді тварин або комах

Цей тренд більш грайливий, адже замість красичних геометрих форм мода пропонує брошки у вигляді рибок, метеликів, бабок, птахів і так далі. Тут можна розгулятись і обрати варіант, найближчий до душі.

Брошки з камінням

Варіант для тих, хто полюбляє вінтажну естетику – прикраси, які нагадуватимуть фамільні коштовності, наче ця брошки передавалась у вашій родині з покоління в покоління.

Головні новини
Зірки без сценарію: 5 інтерв'ю WAVE, які варто подивитися Зірки без сценарію: 5 інтерв'ю WAVE, які варто подивитися Професія – пивовар. Лариса Акулинова з AB InBev Efes Ukraine про естетику пива, тренди смаку і міфи, які час розвінчати Професія – пивовар. Лариса Акулинова з AB InBev Efes Ukraine про естетику пива, тренди смаку і міфи, які час розвінчати Що їдять на Геловін у різних країнах світу: незвичні страви та традиції Що їдять на Геловін у різних країнах світу: незвичні страви та традиції