Що їдять на Геловін у різних країнах світу: незвичні страви та традиції

У кожної країни - свої святкові страви та звичаї. Розповідаємо, що готують на Геловін у світі та як його відзначають в Україні
Геловін давно перестав бути лише святом костюмів, гарбузів і солодощів. У різних країнах світу він має власні гастрономічні традиції: десь печуть хліб із прихованими всередині символічними предметами або готують солодощі у формі кісток.
Wave RBC.UA повідомляє, що готують в різних куточках світу та які незвичайні традиції стоять за святковими стравами.
Саме з Ірландією пов'язують витоки Геловіну. Тут свято з'явилось з давнього кельтського Самайну (Samhain), який означав завершення збору врожаю та початок темної пори року.
Одна з найвідоміших традицій - barmbrack, солодкий хліб із родзинками та іншими сухофруктами. Його особливість у тому, що всередину тіста традиційно ховали невеликі предмети, кожен із яких мав передбачати майбутнє того, кому дістанеться шматок.
Найбажанішою знахідкою була каблучка - вона обіцяла весілля протягом року. Монета символізувала багатство, горошина - самотність, а шматочок тканини - фінансові труднощі. Зараз найчастіше в хліб кладуть саме каблучку.
В Англії з Геловіном тпов'язана традиція soul cakes - невеликих пряних тістечок із борошна, масла, цукру та спецій. Їх випікали наприкінці жовтня та на початку листопада, а потім роздавали людям, які ходили від будинку до будинку й молилися за душі померлих.
Цей звичай називався souling. Люди співали спеціальні пісні та отримували за це випічку. Його часто згадують серед попередників сучасного trick-or-treating - традиції, коли діти ходять по сусідських будинках і просять солодощі.
Ще одна незвичайна розвага - bobbing for apples. Яблука опускають у велику миску з водою, а учасники намагаються дістати їх зубами, не використовуючи рук. Колись гра мала ворожильний сенс: вважалося, що той, хто першим упіймає яблуко, невдовзі одружиться.
У США Геловін асоціюється передусім із солодощами. Саме тут особливо популярною стала традиція trick-or-treating: діти в костюмах ходять від дверей до дверей і збирають цукерки.
Серед сезонних смаколиків - яблука в карамелі, гарбузове насіння, попкорн із солодкою глазур'ю та цукерки candy corn. Останні мають форму зернят кукурудзи й традиційно забарвлені в білий, помаранчевий і жовтий кольори.
Окреме місце посідають яблука на паличці, вкриті товстим шаром карамелі. Їх готують із цілих фруктів, які спочатку нанизують на дерев'яну шпажку, а потім занурюють у гарячу карамель. Після застигання вона утворює хрустку солодку оболонку.
Цікаво, що гарбузовий пиріг, який часто асоціюють з американською осінню, більше пов'язаний із Днем подяки, ніж безпосередньо з Геловіном.
В Італії наприкінці жовтня та на початку листопада згадують померлих і відзначають День усіх святих (Ognissanti) та День усіх душ. Цей період має власну гастрономічну традицію, а кондитерські наповнюються незвичайними сезонними десертами.
Один із них - ossa dei morti, що перекладається як "кістки померлих" Це печиво, яке зазвичай має видовжену форму та світлий колір. У різних регіонах Італії рецепти відрізняються: його готують із мигдалем, цукром, борошном і спеціями.
В Австрії з 1 листопада пов'язана традиція випікання Allerheiligenstriezel - солодкого плетеного хліба, який готують до Дня всіх святих. Це пишний хліб, іноді з родзинками.
Ще одна незвичайна традиція альпійських регіонів - Rübengeister, що можна перекласти як "духи з ріпи". Замість гарбузів місцеві жителі вирізали страшні обличчя на ріпі та використовували її як ліхтарі.
В Україні Геловін не має давнього національного коріння, проте протягом останніх десятиліть свято стало помітною частиною осіннього міського життя.
Його відзначають переважно в розважальному форматі: влаштовують костюмовані вечірки, прикрашають оселі та заклади гарбузами, організовують дитячі майстер-класи й тематичні зустрічі.
В українських кафе та ресторанах наприкінці жовтня можна зустріти спеціальні сезонні меню: десерти у формі привидів і павуків, печиво з тематичним декором, гарбузові пироги, крем-супи та напої з корицею й іншими осінніми спеціями.
Вдома часто готують солодощі для вечірок або вирізають із гарбузів ліхтарі. Для сучасних українців Геловін здебільшого залишається приводом для творчості, сезонних частувань і зустрічей із друзями.