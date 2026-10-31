Броши снова в тренде: 3 стильных варианта на осень

Этот аксессуар поможет придать акцента и характера образу
Броши официально вернулись, в этом сезоне они на пике моды. Это отличный вариант добавить акцента и интересности даже самому суровому образу. Тренды на них разнообразны – от более классических винтажных вариантов до интересных и необычных брошей-животных.
Wave RBC.UA рассказывает о 3 трендовых брошях, к которым стоит присмотреться в этом сезоне.
Один из самых громких трендов сейчас, однако вместо маленьких аккуратных цветочков дизайнеры предлагают максимализм, объем и скульптурность. Выбирайте массивные цветы, которые точно будут заметны.
Этот тренд более игривый, ведь вместо красочных геометрических форм мода предлагает броши в виде рыбок, бабочек, стрекоз, птиц и так далее. Здесь можно разгуляться и выбрать вариант, самый близкий по душе.
Вариант для тех, кто любит винтажную эстетику – украшения, которые будут напоминать фамильные драгоценности, словно эта брошь передавалась в вашей семье из поколения в поколение.