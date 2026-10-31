Броши снова в тренде: 3 стильных варианта на осень
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Стиль

Броши снова в тренде: 3 стильных варианта на осень

Этот аксессуар поможет придать акцента и характера образу

Автор: Дарья Михайловская
Фото: Броши-цветы – один из топ-трендов сезона (фото: Getty Images)
Дата: 31 октября 2026

Броши официально вернулись, в этом сезоне они на пике моды. Это отличный вариант добавить акцента и интересности даже самому суровому образу. Тренды на них разнообразны – от более классических винтажных вариантов до интересных и необычных брошей-животных.

Wave RBC.UA рассказывает о 3 трендовых брошях, к которым стоит присмотреться в этом сезоне.

Броши-цветы

Один из самых громких трендов сейчас, однако вместо маленьких аккуратных цветочков дизайнеры предлагают максимализм, объем и скульптурность. Выбирайте массивные цветы, которые точно будут заметны.

Броши в виде животных или насекомых

Этот тренд более игривый, ведь вместо красочных геометрических форм мода предлагает броши в виде рыбок, бабочек, стрекоз, птиц и так далее. Здесь можно разгуляться и выбрать вариант, самый близкий по душе.

Броши с камнями

Вариант для тех, кто любит винтажную эстетику – украшения, которые будут напоминать фамильные драгоценности, словно эта брошь передавалась в вашей семье из поколения в поколение.

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