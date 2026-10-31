Броши снова в тренде: 3 стильных варианта на осень

Броши официально вернулись, в этом сезоне они на пике моды. Это отличный вариант добавить акцента и интересности даже самому суровому образу. Тренды на них разнообразны – от более классических винтажных вариантов до интересных и необычных брошей-животных.

Wave RBC.UA рассказывает о 3 трендовых брошях, к которым стоит присмотреться в этом сезоне.