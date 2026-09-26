Боб, піксі й лоб: зірки масово прощаються з довгим волоссям

Довге волосся поступається місцем коротким і виразним стрижкам. Упродовж 2026 року знаменитості одна за одною обирали боб, лоб і піксі, а у вересні хвиля зіркових перевтілень стала особливо помітною.

Хто зі знаменитостей змінив довге волосся на боб, лоб і піксі у 2026 році - дивіться в добірці Wave RBC.UA.

Еймі Лу Вуд - текстурний боб у стилі "Амелі"

23 вересня зірка серіалів "Білий лотос" і "Статеве виховання" Еймі Лу Вуд показала нову стрижку, створену стилістом Джорджем Нортвудом.

Акторка відмовилася від довжини нижче плечей на користь м'якого текстурного боба.

Серед референсів були героїня фільму "Амелі" та ранні зачіски Алекси Чанг.

Стрижка вийшла трохи недбалою та рухливою, але залишилася достатньо довгою, щоб волосся можна було зібрати у хвіст.

Сама Вуд назвала зміну іміджу доленосною, адже після стрижки відчула, що стала більше схожою на себе.

Еймі Лу Вуд (фото: instagram.com/aimeelouwood)

Келлі Кларксон - найкоротший боб за останні роки

21 вересня Келлі Кларксон з'явилася на американському телебаченні з бобом до підборіддя.

Ще місяць тому співачка носила довгі хвилясті пасма, тому нова довжина стала одним із найпомітніших її перевтілень за останні роки.

В одному образі Келлі вклала боб гладкою хвилею, а в іншому зробила виразні кучері, продемонструвавши універсальність стрижки.

Зендея - романтичний піксі

У вересні Зендея остаточно перейшла від біксі, тобто поєднання боба і піксі, до ультракороткої стрижки.

Вперше новий образ акторка показала на заході Prada під час Тижня моди в Нью-Йорку, а згодом повторила його на премії "Еммі".

Волосся акторки коротко підстригли на потилиці, залишивши зверху м'які кучері та об'єм.

Зачіску створив стиліст Корі Морено, а одним із референсів став культовий піксі Голлі Беррі.

Зендея (фото: Getty Images)

Крістен Стюарт - піксі з панк-настроєм

Влітку Крістен Стюарт ще більше вкоротила волосся, перетворивши свій біксі на повноцінний піксі.

Акторка носить його скуйовдженим, із піднятими пасмами та навмисно недбалою текстурою.

За даними Vogue, це одна з найкоротших стрижок Стюарт відтоді, як вона повністю поголила голову.

Пенелопа Крус - медовий "бойфренд-боб"

Пенелопа Крус поступово вкорочувала волосся, поки в червні не показала найкоротшу версію свого боба.

Стиліст Дімітріс Яннетос назвав стрижку до плечей "бойфренд-бобом".

Невимушену форму доповнив теплий медовий відтінок із висвітленими пасмами.

Головна особливість такого боба - відсутність надто ідеальної укладки: волосся має виглядати легким і рухливим.

Кеті Голмс - гострий лоб до ключиць

Кеті Голмс обрала компромісний варіант для тих, хто не готовий до радикально короткої стрижки.

Її лоб, тобто подовжений боб, закінчується на рівні ключиць і має чіткий рівний зріз.

Перед цим волосся акторки сягало майже стегон. Разом із новою довжиною Голмс повернулася до насиченого темного відтінку з ледь помітними червонуватими відблисками.

Марго Роббі - лоб із недбалим чубчиком

Одне з найгучніших перевтілень року належить Марго Роббі. У березні акторка змінила довгі хвилясті пасма на лоб, який закінчується між підборіддям і плечима.

Стрижку доповнили легкими хвилями, затемненими коренями та тонким "рваним" чубчиком.

Перукар Сервано Мальдонадо підтвердив, що це справжня стрижка, а не волосся, підгорнуте для створення ефекту боба.