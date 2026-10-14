Бальзам як прикраса: Dior представив новинку у золотистому медальйоні
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Бальзам як прикраса: Dior представив новинку у золотистому медальйоні

Засіб представлений лише в одному рожевому відтінку, а його вага становить 2 грами

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Dior випустив лімітований бальзам для губ Médaillon із блискітками (фото: dior.com)
Дата: 14 жовтня 2026

Французький бренд Dior представив лімітований бальзам для губ Médaillon до святкового сезону. Новинку випустили у золотистому овальному футлярі, дизайн якого нагадує медальйон із декоративним бантом.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Dior.

Як виглядає новинка Dior

Головна особливість Médaillon - оформлення футляра. Його кришку прикрашають назва Dior, рельєфна рамка та бант із серцеподібними деталями.

Бренд позиціонує новинку як косметичний аксесуар: компактний футляр із бальзамом отримав вигляд декоративної прикраси.

Бальзам представлений у відтінку 001 Crystal Pink - рожевому з блискітками. Він має кремову текстуру та створює на губах мерехтливе покриття з ефектом інею.

Бальзам як прикраса: Dior представив новинку у золотистому медальйоні
Dior випустив лімітований бальзам для губ Médaillon із блискітками (фото: dior.com)

За інформацією Dior, формула забезпечує до 24 годин зволоження та відчуття комфорту. Засіб можна наносити пальцями або пензликом.

На сторінці продукту бренд уточнює, що заявлений показник зволоження ґрунтується на інструментальному тестуванні за участю 32 добровольців. Відчуття комфорту оцінювали за самооцінкою також 32 учасників.

Бальзам як прикраса: Dior представив новинку у золотистому медальйоні
Dior випустив лімітований бальзам для губ Médaillon із блискітками (фото: dior.com)

Новинку випустили обмеженою серією у форматі 2 грами.

У святкових матеріалах Dior її також представили як частину макіяжу з теплими відтінками кориці для очей і нігтів та блискучим покриттям губ.

Бальзам як прикраса: Dior представив новинку у золотистому медальйоні
Dior випустив лімітований бальзам для губ Médaillon із блискітками (фото: dior.com)
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